Санкции против металлургического сектора РФ не работают, их нужно усиливать – исследование

Инициаторы санкций и аналитики были уверены, что ограничения, введенные ЕС и миром против России и российских компаний, вводимых в 2022 году, приведут к быстрым результатам, которые "укажут на невыгодность войны РФ против Украины". Однако убытки российской металлургии оказались на порядок ниже ожидаемого, поэтому стоит задуматься над их усилением и закрытием "шпарин", которые дают возможность агрессору обойти ограничения.

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Об этом говорится в исследовании, проведенном ГМК Центр.

"По данным ассоциации Worldsteel, производство стали в РФ в 2022 году сократилось на 7,2% – до 71,5 млн т. Но падение объемов производства и экспорта не оправдало ожиданий стран, которые ввели санкции: в первой половине прошлого года участники рынка прогнозировали сокращение производства примерно на 15% Worldsteel в апреле прошлого года ожидала падения потребления стали в России на 20%, но в октябре улучшила прогноз к снижению на 6%. На самом деле по итогам прошлого года спрос на сталь в РФ снизился на 5% - до 41,7 млн. т., - указывает издание.

Европа уже практически дошла до физического предела возможности введения новых санкций, так что дальнейшие ограничения могут быть только уточняющими или усиливающими ответственность за обход ранее введенных запретов, указывает ГМК Центр. К примеру, уже существующие ограничения содержат лазейку, которая дает двухлетнюю отсрочку многим российским производителям для поставки полуфабрикатов в ЕС, и ее нужно отменить.

"Ассоциация европейских производителей стали EUROFER поддерживает ужесточение санкций против экспорта в ЕС российской металлургической продукции и железорудного сырья. В текущих условиях важно создавать условия, чтобы продукция украинского ГМК могла постепенно заменять на европейском рынке аналогичную российскую продукцию. За счет замещения российских поставщиков Украина может наростить экспорт продукции ГМК на $74 млн. Максимально возможный потенциал наращивания экспорта железной руды и чугуна, по нашим расчетам, составляет $230 млн ежемесячно. Это при условии, что металлургические предприятия смогут возобновить производство до довоенных уровней", - резюмирует издание.

Ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина заинтересована в замещении российского металла и металлургической продукции на европейском рынке: это важно для дальнейшего устойчивого развития общеевропейского металлургического комплекса.

Как известно, Евросоюз по очереди принял уже 10 санкционных пакетов. В несколько этапов ограничения на бизнес с РФ вводились и в США, Британии, Канаде, Японии и других странах. Однако результат неутешителен: санкции ослабили российскую экономику, но не сломали ее. Поэтому необходимо и дальше давить на Россию, в первую очередь – ограничивая ее способность торговать сырьевыми позициями, прежде всего, энергоресурсами и металлургической продукцией.