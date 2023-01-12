'Саперы взорвали дом с нашими, семь 200-х': оккупант рассказал о дружеском огне в армии РФ

Военнослужащий армии РФ по телефону обсуждал проблемы оккупационных войск. Он рассказал, что свои же саперы подорвали дом, полный российских солдат.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Информационное сопротивление". Солдат находился на оккупированной территории Харьковской области.

Российский военный по имени Роман заявил, что его отправили на фронт без необходимой техники. Кроме того, его "собрат" в результате боевых действий остался без обеих рук и ноги. Военнослужащий пожаловался и на отсутствие должной медицинской помощи для раненых.

Однако больше всего солдата возмутил поступок российских саперов.

"Саперы "чистили" дорогу для танка и взорвали дом с нашими. Семь "200-х" и восемь "300-х", которых "списали" на то, что их "хо@лы взорвали", – сообщил российский военный по телефону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР опубликовали перехват разговора российских оккупантов, отца и сына. Отец рассказал сыну о подготовке мобилизованных на одном из полигонов и тотальном пьянстве.

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