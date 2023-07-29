Саудовская Аравия планирует провести в августе мирные переговоры насчет Украины: Россию не пригласили – WSJ

Саудовская Аравия собирается провести на своей территории переговоры, в которых примут участие Украина, страны Запада и ключевые развивающиеся страны, в частности Индия и Бразилия. Цель встречи – укрепить международную поддержку требований Украины по установлению мира.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Россию на эту встречу не пригласили, так как в Европе и США считают, что отсутствие страны-агрессора будет способствовать консолидации международной поддержки украинского мирного плана.

Многие развивающиеся страны до сих пор нейтральны относительно войны в Украине. Именно поэтому эти переговоры будут в первую очередь направлены на то, чтобы заручиться поддержкой плана Киева со стороны тех государств, которые еще не выразили свою позицию.

"Украина и западные официальные лица надеются, что эти усилия завершатся мирным саммитом позже в этом году, где мировые лидеры подпишут общие принципы разрешения войны. Они надеются, что эти принципы смогут сформировать будущие мирные переговоры между Россией и Украиной в пользу Киева", – говорится в сообщении.

Обсуждения пройдут 5-6 августа в городе Джидда, в них примут участие чиновники из 30 стран. В частности, приглашения получили представители Индонезии, Египта, Мексики, Чили и Замбии.

Мероприятие станет продолжением встречи чиновников в Копенгагене в конце июня, в которой приняли участие Бразилия, Индия, Турция, Южная Африка, Украина и несколько крупных европейских стран.

Свое участие в переговорах в Саудовской Аравии уже подтвердили Великобритания, Южная Африка, Польша и другие страны ЕС. Ожидается, что к ним присоединится и представитель США Джейк Салливан.

Дипломаты говорят, что Саудовскую Аравию избрали местом проведения второго раунда переговоров частично для того, чтобы попытаться убедить Китай, имеющий тесные связи с Москвой, тоже принять участие во встрече. Как известно, Эр-Рияд и Пекин тоже поддерживают тесные связи.

WSJ пишет, что на встрече в Копенгагене существовал большой разрыв во взглядах между Украиной и большинством развивающихся стран. Украинские чиновники презентовали и призвали поддержать мирный план президента Владимира Зеленского из 10 пунктов, предусматривающий возвращение всех оккупированных территорий и требующеий, чтобы российские войска вышли из Украины до начала мирных переговоров. Тогда группа развивающихся стран дала понять, что они открыты для обсуждения общих принципов, но не подпишут план Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент РФ Владимир Путин обвинил наше государство и его западных союзников в "отказе от переговоров". Он заявил, что Россия якобы "открыта для переговоров" и считает, что только так должны "разрешаться разногласия".

– Об этом Путин заявил 28 июля представителям стран Африканского континента, приехавшим в РФ для участия в саммите Россия – Африка. Напомним, что большинство африканских лидеров проигнорировали саммит Россия – Африка, хотя приглашали на него всех.

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