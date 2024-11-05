Сбежал через забор ТЦК, чтобы не служить: на Волыни вынесли приговор мужчине, уклонившемуся от мобилизации

На Волыни суд объявил приговор уклонившемуся от мобилизации мужчине. Военнообязанный сбежал из ТЦК через забор, объяснив свой поступок нежеланием служить.

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Теперь он проведет три года за решеткой, если не обжалует приговор в апелляционном суде. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на приговор Старовыжевского районного суда.

В Старовижевском районном суде огласили приговор жителю села Чевель на Волыни, обвиняемого в уклонении от мобилизации.

Повестку находившемуся на военном учете с 2009 года мужчине вручили в апреле 2024 года, однако он решил ее проигнорировать и не пришел в пункт сбора.

В зале суда обвиняемый полностью признал вину. Он рассказал, что за месяц до того также получал повестку и даже прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к воинской службе.

Однако с этим решением мужчина не согласился и сбежал из ТЦК в Ковеле через забор. Свои действия объяснил тем, что "не имел желания проходить военную службу".

Суд назначил военнообязанному наказанию в виде трех лет лишения свободы. Мужчина может оспорить приговор в Волынском апелляционном суде.

Напомним, ранее в 53-й и 47-й бригадах призвали военных вернуться на службу после СЗЧ. Им пообещали поддержку и консультации на всех этапах.