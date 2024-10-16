Сбежал по пути в учебный центр, а затем – от ТЦК: в Харькове мужчина дважды уклонился от мобилизации

В социальных сетях появилось видео конфликта между военнообязанным, который дважды уклонялся от мобилизации, и представителями ТЦК и СП. На записи видно, как группа военных сажала мужчину в автомобиль, а он громко кричал и сопротивлялся.

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Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал произошедшее. Они сообщили, что группа оповещения, в которую входили военные и полицейские, нашла находящегося в розыске гражданина.

По решению ВЛК, его признали пригодным к службе и выдали мобилизационное распоряжение, но он скрылся по пути в учебный центр и повторно не явился в РТЦК.

"Военнообязанному гражданину было предложено проехать в ТЦК и СП для установления обстоятельств его неприбытия по повестке. Но указанное лицо начало неадекватно вести себя и совершило побег повторно", — говорится в публикации.

В настоящее время ведется поиск беглеца. Дополнительно устанавливаются все обстоятельства, повлекшие конфликт, а также проверяется, соблюдали ли должностные лица установленных процедур оповещения военнообязанных.

Напомним, что украинские защитники из подразделения "Асгард" высказали серьезные обвинения в адрес Александра Дмитриева, известного под псевдонимом "Тихоход". Военнослужащие утверждают, что Дмитриев, представлявшийся советником командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, без надлежащих полномочий отдавал приказы, угрожал и унижал личный состав.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети разгорелся скандал из-за якобы нападения на блогера Николаса Карму, известного своей рубрикой "Сколько стоит ваш Look". Накануне он сообщил в Instagram, что во время съемок в Полтаве от неизвестного мужчины получил угрозы пистолетом. Украинцы узнали лицо второго фигуранта конфликта и заявили, что это начальник районного ТЦК Александр Логвиненко.

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