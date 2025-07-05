Сбивать 'Шахеды' и баллистику будет сложнее? Как на ПВО скажется прекращение помощи США: интервью с Мельником

США решили сократить поставки Украине некоторых критически важных видов вооружения, в частности ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов. Это непосредственно влияет на способность Украины обезвреживать воздушные цели, прежде всего "Шахеды" и баллистические ракеты врага. Фактически речь идет о том, что наша ПВО может столкнуться с определенным недостатком возможностей, а партнерство США и Украины окажется под большим вопросом.

Видео дня

В то же время европейские союзники Украины осознают, что безопасность Украины – это составляющая их собственной безопасности. Причем такие позиции отражены в официальных документах. Так, 5% расходов этих стран на оборону предусматривают также и средства на поддержку Украины. В то же время существует риск, что из-за стремления союзников Украины пополнить собственные военные склады, нашей стране придется бороться за ракеты в условиях серьезной конкуренции.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– США приняли решение о прекращении поставок в Украину некоторых видов оружия. В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для ЗРК и артиллерийских боеприпасах. В Вашингтоне объясняют это тем, что страна обеспокоена низким уровнем своих военных запасов и должна заботиться о собственных интересах. По вашему мнению, действительно ли причина заключается именно в этом?

– Я не уверен в том, что именно это является главной причиной, поскольку этому предшествовало очень много политических заявлений, лично Трампа и его окружения, а также практических действий, которые дают серьезные основания для того, чтобы сомневаться в поддержке новой администрацией США того видения, которое имеет Украина и ее европейские партнеры по завершению российско-украинской войны.

Впрочем, является ли ревизия, о которой они сказали, первопричиной, или это просто попытка оправдания политических решений, или же это комбинация одного и другого, пока однозначно утверждать нельзя.

– Наверное, главный вопрос, возникающий в этом контексте, – как эти решения США могут сказаться на состоянии нашей обороны, в частности, противовоздушной?

– Если посмотреть на тот перечень, который обнародован, то там есть наступательное оружие, то есть такое, которое применяется непосредственно на линии боевого соприкосновения, например, противотанковые гранатометы, и сугубо оружие для обороны.

Возможно, количество гранатометов не столь существенно, при том, что сейчас основным средством являются дроны, ведь они позволяют это делать с более безопасного расстояния. Итак, условно это может не иметь какого-то уж очень критического эффекта. Но если мы говорим о тех же средствах противовоздушной обороны – а там есть и ПЗРК малой дальности, - сразу возникает вопрос сбивания "Шахедов". Далее идут Patriot, и здесь первая ассоциация – это баллистика.

Эффективность ПЗРК – почти один к одному: один ПЗРК – один "Шахед". Следовательно, минус один ПЗРК означает, что еще один "Шахед" имеет шанс достичь своей цели. Если мы говорим о Patriot, то это – очень приблизительно – две ракеты на одну баллистическую. Следовательно, минус две ракеты к Patriot будет означать, что одна баллистическая ракета может попасть в цель.

Математика, увы, такова.

– Собственно, ситуация с сокращением военной помощи от США была довольно прогнозируемой, ведь было понятно, какую политику проводит администрация Трампа. По вашему мнению, подготовилась ли Украина к этому? Или чем-то подстраховалась?

– Действительно, по меньшей мере с момента инаугурации Трампа – а тревожные сигналы поступали от Трампа еще в качестве кандидата в президенты – очень быстро стало понятно, что те вещи, которые он говорил относительно Украины и видение урегулирования конфликта начал воплощать в жизнь. Поэтому действительно было время подготовиться.

Судя по реакции президента Украины, других должностных лиц все-таки это стало громом с ясного неба. Это может быть индикатором того, что уровень этой готовности и уверенности, что мы сможем справиться с этой новой ситуацией, не является слишком высоким.

Вместе с тем мы видим определенные опровержения со стороны американской администрации, что это не следует рассматривать как прекращение американской помощи. Если рассматривать вопрос, смогли ли мы вовремя подготовиться к этому, то я бы обратил внимание на то, что говорил несколько месяцев назад бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Еще находясь в должности, и особенно после того, как мог получил возможность говорить более открыто, он говорил, что мы оказались в совершенно новой ситуации и Америка как партнер под большим вопросом, если говорить дипломатическим языком.

– Последний вопрос – относительно действий Европы. Насколько это решение США о сокращении помощи Украине стало для европейских стран определенным негативным политическим сигналом? Может ли быть такое, что они также начнут заниматься вопросами собственной безопасности, как вот Литва, которая решила разместить у себя 5-тысячный контингент бундесвера?

– Если говорить о сигналах, то это как "последнее китайское предупреждение". Этих сигналов было множество. Назовем это очередным сигналом или очередным подтверждением того, что и так всем было понятно.

Если же говорить о том, как Европа будет распределять приоритеты, то здесь есть как положительные моменты, так и определенные вызовы. Потому что сейчас то, что мы увидели в декларации саммита НАТО – возможно, не в самой декларации, которая очень короткая, а в белой книге Европы до 2030 года ("Белая книга по вопросам европейской обороны – Готовность 2030", – Ред.), – то там довольно четко прописано, что поддержка Украины является составляющей безопасности Европы. То есть по крайней мере на уровне документов поддержка Украины не отделяется от тех усилий, которые Европа делает внутри Европы по увеличению бюджета, по инвестициям в производство, в инфраструктуру, в собственные вооруженные силы, оборонные способности и тому подобное.

Более того, коллективное решение об увеличении расходов на оборону также предусматривает, что в эти 5% будут также включаться средства, которые будут выделяться на поддержку Украины. Это уже не просто политические заявления, а документальное формальное подтверждение того, что Европа и НАТО настроены на поддержку Украины.

Вызовы и риски, о которых мы говорим – это то, что действительно время от времени звучат заявления, которые вызывают беспокойство. Например, когда речь идет о том, что окончание российской агрессии в Украине может стать началом вооруженной агрессии России против одной из стран Европы. И тут возникает вопрос: вы пытаетесь оттянуть этот момент, купить время за счет украинцев, или это настроенность на затягивание конфликта? Хотя, конечно, открытым текстом об этом никто не говорит.

Далее – это интенсивное перевооружение во многих странах-членах НАТО. Наиболее масштабные такие процессы мы видим в соседней Польше. Если же говорить о балтийских странах, то то, что они приглашают к себе дополнительные контингенты натовских партнеров в Европе, то это не является оттягиванием каких-то сил из Украины. Потому что вся эта дискуссия относительно возможного размещения подразделений НАТО или других европейских государств на территории Украины пока затихла.

Что может быть неблагоприятным для Украины? Сейчас США посчитали, что им недостаточно ракет, что им нужны собственные склады заполнять ракетами, и это может создать серьезную конкуренцию между тем, что будет передаваться Украине, и тем, что будет идти в собственные запасы. Такой риск действительно есть.