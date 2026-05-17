Бойцы нуждаются в связи и "свете" на позициях: объявлен срочный сбор на EcoFlow для Третьей штурмовой

Дарина Герцева
Бойцы 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады нуждаются в помощи в сборе 100 000 гривен на 3 портативные зарядные станции EcoFlow, которые необходимы для зарядки раций, дронов, тепловизоров, телефонов и другого критически важного оборудования на позициях. Задонатить в поддержку сбора можно через Приват24, Monobank или PayPal([email protected]) Даже небольшой взнос поможет быстрее обеспечить военных необходимой техникой.

Цель сбора – обеспечить бойцов автономными источниками питания, которые позволят эффективно выполнять боевые задачи даже там, где полностью отсутствует электроснабжение.

Сумма сбора

Для приобретения трех зарядных станций необходимо собрать – 100 000 гривен, это большая, но вполне достижимая сумма, если объединить усилия. Для большинства донат это стоимость чашки кофе, но для военных – реальная помощь, которая может повлиять на безопасность и эффективность выполнения задач.

Как задонатить

Для чего военным нужны EcoFlow

Современная война – это не только оружие и техника, но и постоянная потребность в энергии для работы критически важного оборудования. На передовой каждый заряд имеет значение, в частности они необходимы военным для:

  • зарядки раций и средств связи, чтобы подразделение постоянно оставалось на связи;
  • питания дронов и аккумуляторов к ним, ведь беспилотники сегодня являются одним из главных инструментов разведки и корректировки;
  • зарядки тепловизоров и приборов ночного видения, которые помогают выявлять врага и сохранять жизнь;
  • питания телефонов, планшетов и ноутбуков, необходимых для координации действий;
  • обеспечение автономной работы во время выездов или при отсутствии электричества на позициях.

Фактически такие зарядные станции позволяют бойцам работать независимо от обстоятельств и поддерживают боеспособность подразделения в критические моменты. Чем больше людей узнает об этом сборе, тем быстрее необходимое оборудование окажется у военных.

Ништячки для донатеров

Для тех, кто присоединится к помощи, подготовлены приятные бонусы. Среди донатеров будут разыграны три сертификата от украинского бренда Zaboy номиналом по 1 000 гривен.

Подарок за донат

Важно, что эти подарки военные покрывают за свой счет, чтобы дополнительно мотивировать людей поддержать сбор.

Не существует "слишком маленькой" помощи, каждые 20, 50 или 100 гривен – это часть большого общего дела. Портативные зарядные станции дадут бойцам возможность оставаться на связи, управлять техникой и работать даже в самых тяжелых условиях.

