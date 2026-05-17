Бойцы нуждаются в связи и "свете" на позициях: объявлен срочный сбор на EcoFlow для Третьей штурмовой

Бойцы 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады нуждаются в помощи в сборе 100 000 гривен на 3 портативные зарядные станции EcoFlow, которые необходимы для зарядки раций, дронов, тепловизоров, телефонов и другого критически важного оборудования на позициях. Задонатить в поддержку сбора можно через Приват24, Monobank или PayPal([email protected]) Даже небольшой взнос поможет быстрее обеспечить военных необходимой техникой.

Цель сбора – обеспечить бойцов автономными источниками питания, которые позволят эффективно выполнять боевые задачи даже там, где полностью отсутствует электроснабжение.

Сумма сбора

Для приобретения трех зарядных станций необходимо собрать – 100 000 гривен, это большая, но вполне достижимая сумма, если объединить усилия. Для большинства донат это стоимость чашки кофе, но для военных – реальная помощь, которая может повлиять на безопасность и эффективность выполнения задач.

Как задонатить

Конверт Приват24 – ссылка по ссылке;

– ссылка по ссылке; Номер карты конверта –5168 7521 4806 0299;

–5168 7521 4806 0299; Банк Monobank – ссылка по ссылке;

– ссылка по ссылке; Карточка банка – 4874 1000 3832 9531;

– 4874 1000 3832 9531; PayPal – [email protected]

Для чего военным нужны EcoFlow

Современная война – это не только оружие и техника, но и постоянная потребность в энергии для работы критически важного оборудования. На передовой каждый заряд имеет значение, в частности они необходимы военным для:

зарядки раций и средств связи , чтобы подразделение постоянно оставалось на связи;

, чтобы подразделение постоянно оставалось на связи; питания дронов и аккумуляторов к ним , ведь беспилотники сегодня являются одним из главных инструментов разведки и корректировки;

, ведь беспилотники сегодня являются одним из главных инструментов разведки и корректировки; зарядки тепловизоров и приборов ночного видения , которые помогают выявлять врага и сохранять жизнь;

, которые помогают выявлять врага и сохранять жизнь; питания телефонов, планшетов и ноутбуков , необходимых для координации действий;

, необходимых для координации действий; обеспечение автономной работы во время выездов или при отсутствии электричества на позициях.

Фактически такие зарядные станции позволяют бойцам работать независимо от обстоятельств и поддерживают боеспособность подразделения в критические моменты. Чем больше людей узнает об этом сборе, тем быстрее необходимое оборудование окажется у военных.

Ништячки для донатеров

Для тех, кто присоединится к помощи, подготовлены приятные бонусы. Среди донатеров будут разыграны три сертификата от украинского бренда Zaboy номиналом по 1 000 гривен.

Важно, что эти подарки военные покрывают за свой счет, чтобы дополнительно мотивировать людей поддержать сбор.

Не существует "слишком маленькой" помощи, каждые 20, 50 или 100 гривен – это часть большого общего дела. Портативные зарядные станции дадут бойцам возможность оставаться на связи, управлять техникой и работать даже в самых тяжелых условиях.