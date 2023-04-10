Сбросили с дрона гранату: в Херсонской области оккупанты атаковали лодку с гражданскими, молодые люди получили ранения

Российские оккупанты продолжают терроризировать Херсонскую область. В очередной раз захватчики атаковали регион – на этот раз с дрона.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. В результате обстрела пострадали молодые люди, которые плыли на лодке.

Несмотря на строгие ограничения использования плавательных средств в прифронтовых регионах во время военного положения, двое молодых людей – парень и девушка 20 лет, проигнорировав запреты, решили выйти в лодке в залив в Бериславском районе.

Плавательное средство было атаковано беспилотником, с которого оккупанты сбросили разрывную гранату. Молодые люди получили тяжелые ранения. Их немедленно эвакуировали в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

"Обращаю внимание жителей Херсона, что ограничения использования водного транспорта и любых плавсредств, в первую очередь, направлены на сохранение ваших жизней. Не пренебрегайте режимными правилами военного положения, не подвергайте опасности ни себя, ни тех, кто будет спасать вас", – написал Прокудин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия совершила очередное военное преступление в Херсонской области. Террористы устроили обстрел города Станислав из артиллерии – снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал.

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