СБС поразили пять судов в портах Мариуполя, Бердянска и прибрежных водах: 'Мадьяр' показал видео

В течение ночи 5 июня пилоты Сил беспилотных систем ВСУ поразили сразу пять вражеских судов в прибрежных водах временно оккупированных территорий Украины и портах Мариуполя и Бердянска. Среди них – сухогрузы и танкеры, которые перевозили краденое украинское зерно, военные грузы и топливо.

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Об этом сообщил командующий СБУ Роберт Бровди "Мадьяр". Охоту на вражеские суда он назвал "прекращением контрабандной логистики" РФ.

Что известно

Целых пять вражеских судов поразили воины СБС в течение ночи 5 июня на временно оккупированных территориях Украины.

Настигли украинские "птички" эти суда, находящиеся в территориальных водах Украины незаконно, в портах Мариуполя и Бердянска, а также в море вблизи побережья – в частности, в районе населенного пункта Ялта в Приазовье.

Оккупанты пытались максимально замаскировать свои корабли, которые перевозили краденое зерно и военные грузы.

"Закрашенные черноморскими мародерами названия судов-сухогрузов & танкеров и выключенные радары, с целью тихой кражи украинского зерна, переброски военных грузов и горючки, уже не предусматривают ни длительной живучести больших малоподвижных целей, отнесенных к военным, ни регулярности перевозок", – написал Бровди.

Он подчеркнул, что "контрабандную логистику следует остановить" и добавил, что сделать это взялись пилоты 1 отдельного центра беспилотных систем СБС.

"Птицы 1 ОЦ Сил Беспилотных Систем вежливо посетили сухогрузы и танкер. Хорошая оптика, тяжелые стокилограммовые аргументы", – добавил "Мадьяр".

Как писал OBOZ.UA, ранее в России пожаловались на атаку дронов на танкер и сухогрузы в Таганрогском заливе. По версии роспропаганды, есть жертвы и пострадавшие.

При этом, в сообщениях росСМИ упоминалось об одном танкере и двух сухогрузах.

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