В России пожаловались на атаку дронов на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае: говорят, есть жертвы

"Танкерам теневого флота стоит держаться подальше от украинских вод. Последствия могут оказаться значительно дороже прибыли от очередного рейса. Это касается всех членов экипажа, которые причастны к финансированию террористов. Будут гореть везде, где СОУ смогут достать", – прокомментировали сообщение в Exilenova+.

Видео дня

Таганрогский залив находится в Азовском море, по одну сторону от него – российский Краснодарский край, по другую – украинский Мариуполь. Из него, как утверждает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, утром быловидно несколько "источников задымления".

О первом из них Андрющенко писал в 07:18 утра.

"В Азовском море в районе Белосорайской косы фиксируем пожар в море, что свидетельствует о частичном подтверждении поражения судна теневого флота россиян. Ждем официальной информации", – отмечал он.

Около 9 часов утра Андрющенко констатировал: горит не в одной точке.

"На рейде вокруг Мариуполя наши глаза видят больше одного источника задымления. Похоже, сегодня в СБС будет очень интересное видео об Азовском море", – надеется руководитель Центра изучения оккупации.

Российские СМИ заявили об атаке Сил обороны на суда "теневого флота" в Краснодарском крае. Дроны якобы поразили танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе.

Согласно утверждениям пропагандистов, есть пятеро погибших и шестеро пострадавших. Соответствующие сообщения появились в ряде государственных медиа государства-агрессора.

Что известно

Первым о том, что дроны ранним утром 5 июня якобы атаковали сразу три грузовых судна РФ в Краснодарском крае, написало пропагандистское издание "Известия". По версии этого издания, вследствие ударов есть погибшие и пострадавшие.

"Пять человек погибли и шесть пострадали в результате атаки БПЛА на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае, сообщил источник "Известий". Уточняется, что дроны ударили по танкеру и двум сухогрузам в Таганрогском заливе. Удар произошел в 05:00", – отмечено в сообщении.

За считанные минуты о вероятной атаке со ссылкой на первоисточник начали писать и другие пропагандистские СМИ РФ.

При этом, отметили в российском независимом издании ASTRA, местные власти по состоянию на 10:56 утра атаку не подтверждали.

Несколько позже Андрющенко со ссылкой на источник отметил, что один из украинских дронов "направлялся в сторону буксира, однако на подлете был сбит военными".

"В результате обломки попали в другое судно, нанеся ему значительные повреждения. По словам собеседника, одного из членов экипажа серьезно ранило обломками. Другой источник сообщает, что после инцидента срочно вызвали дополнительные экипажи. По предварительным данным, в море был поражен большой танкер с топливом, после чего вспыхнул масштабный пожар. Судно получило критические повреждения", – писал он.

Андрющенко также добавил, что на момент, когда он писал свое сообщение, оккупационные спасательные службы готовились выходить в море для оказания помощи экипажу и проведения аварийно-спасательных работ.

"По словам собеседника, не исключалось наличие погибших или пропавших без вести", – написал он.

Кроме того, в Telegram-канале "Око Гора" предположили, что перечисленными поражениями дело могло не завершиться.

"Это еще, кажется, не все", – указано в сообщении.

Новость дополняется