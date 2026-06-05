"В масштабах наступления это ни о чем": в ВСУ прокомментировали майские достижения армии РФ на фронте

Российское руководство, в частности диктатор Владимир Путин, получают оторванные от реальности доклады о ситуации на передовой в Украине. На самом деле за май территориальные достижения оккупационного войска были в пределах статистической погрешности.

Видео дня

Об этом заявил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. В эфире "Украинского Радио" подполковник отметил, что потери агрессора растут и особенно заметны активные дроновые Middle Strike-удары по тылам противника.

Доклады российскому руководству – это что-то из жанра фантастики, но население РФ видит украинские удары собственными глазами

"Россияне, Путин оторвались от реальности в плане докладов. Они могут докладывать хоть о захвате Полтавы – там уже полностью пошла фантастика на всех направлениях", – сказал Трегубов.

Но, как заметил он, пропаганде непросто перебить то, что люди видят в своих городах. К примеру, в Санкт-Петербурге 3 мая наблюдали масштабные пожары после украинских обстрелов.

"Поэтому даже заявления о якобы взятии Малой Токмачки не будут иметь эффекта на фоне того, что люди видят и чем люди дышат", – считает военный.

Продвижение России – минимальное

У Трегубова спросили о ситуации на Харьковщине. Он ответил, что там продолжаются бои высокой интенсивности, которые оживились в последнее время.

"Россияне пытаются достичь хоть каких-то результатов во время своей весенне-летней кампании. За прошлый месяц они были минимальными, в пределах статистической погрешности. В целом врагу удалось захватить до 14 квадратных километров. В масштабах наступления это ни о чем", – сообщил представитель Группировки объединенных сил.

Именно поэтому агрессор пытается хоть как-то компенсировать ошибки предыдущих месяцев. В Купянске захватчики осуществляют попытки активно наступать, также они активизировались на правом берегу Оскола.

Кроме этого, были столкновения на Сумщине, враг пытается закрепиться на восточной окраине Рясного. На Лиманском направлении фиксируется постоянная активность, хотя у противника там одни из самых больших потерь.

Силы обороны сдерживают россиян, большую роль в этом играют дроны

Трегубов отметил, что на Лиманском направлении хорошая линия укрепления и довольно большая килзона, поэтому наши защитники могут эффективно применять беспилотники.

"На Купянском направлении также эффективно используют БпЛА, и большое значение имеет компетентное командование и компетентное распределение сил", – сказал подполковник.

Тяжелая вражеская техника до сих пор есть на фронте, но ее применение очень ограничено

Силы обороны в последнее время очень упорно бьют по позициям российского оккупационного войска на второй линии.

"Пошло активное использование Middle Strike. И российская техника перестала быть в безопасности там, где она раньше была в безопасности. То есть технику враг использует, однако объемы не очень большие. А сейчас им начали выносить тылы", – рассказал Трегубов.

Как писал OBOZ.UA, 3 июня на заседании Совета Украина-НАТО, которое впервые состоялось в таком формате в Киеве, Владимир Зеленский заявил: благодаря успешным Middle и Deep Strike-ударам по противнику Украина достигла важных результатов. Государство-агрессор РФ уже сталкивается с серьезными нарушениями своей логистики, а также с очевидной нехваткой горючего на временно оккупированных украинских территориях и в некоторых частях центральных российских регионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!