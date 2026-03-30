Не ПВО единым.

27/28 марта в Херсонской области россияне обстреляли из РСЗО Новодмитровку.

24 марта российские войска обстреляли из РСЗО Херсон. Убили человека, двух ранили.

Большой обстрел Херсона из РСЗО был 7/8 февраля. Повреждены церковь, больница, 10 человек ранены.

До этого россияне массированно атаковали Херсон из РСЗО 28 декабря 2025 г.

В сентябре – октябре 2025 г. россияне били по Херсону из РСЗО чуть ли не каждый день.

Любой обстрел населенного пункта из РСЗО – это заведомо военное преступление, поскольку оружие неизбирательного действия и неуправляемое.

Поймать РСЗО непросто, это мобильная штука, отстреливается и прячется.

И тем не менее.

В ночь на 29 марта СБС поразили целую батарею (!!!!!) РСЗО – три установки БМ-30 Смерч/Торнадо-С и транспортно-заряжающую машину к ним.

Случилось это в районе н.п. Совхозное (по сути - Красноперекопск). РСЗО прятали в хозяйственных постройках. Их получилось выявить и поразить вследствие деградации российского ПВО, элементы которого системно выпиливали последние месяцы.

Посмотрите видео: украинские БПЛА спокойно маневрируют, заходят на цели с разных сторон. Сначала в сторону моря, потом от моря в сторону города. На картинке отмечен "Крымский содовый завод", БПЛА заходит с моря.

Не делается акцент, что это именно те РСЗО, которые обстреливали Херсон. Но с высокой вероятностью – именно они. "Смерч" бьет на дистанцию до 70 км, "Торнадо-С" - до 120 км. От Херсона до Красноперекопска – примерно 115 км. Эти машины легко могли выдвинуться, нанести удар и спрятаться.

Злодеям становится грустнее не только на Балтике, но и на временно оккупированном юге. Крым – это самое крупное военное кладбище России. Там россияне подставляют под удар ценную технику в промышленных масштабах.

Закрадывается мысль: может это потому, что они не очень-то хотят воевать, а иначе проявить боятся?