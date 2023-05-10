СБУ идентифицировала трех предателей Украины, создавших пыточную во время временной оккупации Николаевщины. Фото
Сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали трех оккупантов, создавших пыточную во время временной оккупации Николаевской области. Во время оккупации в Баштанском районе региона они похищали и подвергали жестоким пыткам местных жителей, среди которых были и бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины.
Захватчикам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Подробности сообщили в СБУ.
"В результате комплексных мероприятий установлены личности еще трех предателей, причастных к массовым издевательствам над мирными жителями временно захваченных районов Украины. Злоумышленниками являются командир одного из полков террористической организации "ДНР" и двое его подчиненных", – говорится в сообщении.
Преступники в начале полномасштабного вторжения добровольно присоединились к войскам захватчика, вступив в одну из оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.
С 24 февраля 2022 года все трое захватчиков воевали на юге Украины.
Когда российским войскам удалось захватить часть Николаевской области, находившегося командиром захватчика назначили "военным комендантом" в одном из населенных пунктов Баштанского района этой украинской области. И по его приказу оккупанты начали похищать местных жителей и пытать их.
"Задокументировано, что злоумышленники незаконно задержали четырех жителей поселка, среди которых были бывшие военнослужащие ВСУ. Затем оккупанты по указанию своего командира закрыли пострадавших в холодном подсобном помещении и погребе без доступа к свежему воздуху. В застенках людей жестоко избивали и длительное время удерживали в антисанитарных условиях без воды и еды. Таким образом, р*шисты пытались склонить пострадавших к сотрудничеству и получить информацию о местах базирования Сил обороны", – рассказали в СБУ.
В отношении всех трех оккупантов открыты уголовные производства. Им сообщено о подозрении по статьям УКУ:
– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
–ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
– ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Расследование продолжается. В СБУ обещают установить все обстоятельства преступлений и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, накануне в Службе рассказали, что в Запорожье задержали агентов РФ, которые готовили теракты против командования ВСУ и спецназовцев СБУ.
Среди участников группы оказались экс-военный, а также водитель местного высокопоставленного чиновника, скрыто следивший за чиновником для разведывания информации. Кроме многочисленных преступных действий против нашего государства предатели отличились хранением оружия.
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