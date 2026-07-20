СБУ нанесла удар по координационному центру ФСБ в оккупированной Херсонской области: произошел масштабный пожар. Видео

20 июля спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли успешный удар по координационному центру и месту дислокации сотрудников ФСБ РФ, который располагался в одном из пансионатов на временно оккупированной Херсонщине. Предположительно, там могло находиться около 100 оккупантов.

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Об этом сообщили в СБУ и опубликовали видео успешной операции украинских спецназовцев.