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СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей врага за время войны: задержаны 13 информаторов РФ. Фото

Марина Лисничук
War
3 минуты
4,3 т.
СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей врага за время войны: задержаны 13 информаторов РФ. Фото

Контрразведчики Службы безопасности во время масштабной спецоперации на Николаевщине нейтрализовали очередную российскую агентурную сеть – одну из самых больших за время войны. В ее состав входило 13 местных жителей, работавших на ФСБ страны-агрессора РФ.

Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ на юге, а еще наводили вражеские ракеты на жилые дома. В СБУ показали фото предателей, часть которых уже отправлена за решетку на 8-15 лет (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Установлено, что жители Николаевской области сами корректировали воздушные атаки РФ по жилищной и социальной инфраструктуре родного региона.

СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей врага за время войны: задержаны 13 информаторов РФ. Фото

Так, именно по их наведению осенью 2022 года оккупанты ударили из ЗРК С-300 по многоэтажному дому в Николаеве. Тогда в результате вражеского обстрела погибли семь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

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Координаты украинских объектов информаторы передавали в ФСБ через "связного" – прокремлевского блогера Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматый"). Он работает на российскую спецслужбу как "внештатный корреспондент" кремлевского ресурса РИА Новости и скрывается во временно оккупированном Донецке.

СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей врага за время войны: задержаны 13 информаторов РФ. Фото

В июне 2023-го СБУ разоблачила его на разведывательно-подрывной деятельности против Украины и заочно сообщила о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны. В ходе расследования преступных действий "Лохматого" было установлено, что по указанию ФСБ он дистанционно создал на территории Николаевщины собственную агентурную сеть.

СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей врага за время войны: задержаны 13 информаторов РФ. Фото

В ее состав вошли 13 местных подписчиков его Telegram-канала. Именно через этот ресурс фигурант вербовал своих агентов и затем получал от них разведданные.

СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей врага за время войны: задержаны 13 информаторов РФ. Фото

Предателей, примкнувших к агентуре "Лохматого", специалисты СБУ разоблачили и задержали в разных местах пребывания.

СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей врага за время войны: задержаны 13 информаторов РФ. Фото

На основании собранных доказательств девятерым задержанным следователи сообщили о подозрении по ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Пока фигуранты находятся под стражей. В их отношении еще продолжаются расследования.

СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей врага за время войны: задержаны 13 информаторов РФ. Фото

В то же время еще четырех участников вражеской агентуры суд уже признал виновными в совершенных преступлениях и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы.

СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей врага за время войны: задержаны 13 информаторов РФ. Фото

Самому Лебедеву дополнительно инкриминировали государственную измену, совершенное в составе организованной группы в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УКУ). Но поскольку предатель скрывается от правосудия на временно оккупированной территории востока Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей врага за время войны: задержаны 13 информаторов РФ. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты СБУ разоблачили в исправительной колонии Львовщины заключенного, который оказался агентом ФСБ РФ. У правоохранителей есть доказательства, что он принимал участие в подготовке воздушных атак агрессора на военную и критическую инфраструктуру региона.

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