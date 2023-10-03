СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей врага за время войны: задержаны 13 информаторов РФ. Фото

Контрразведчики Службы безопасности во время масштабной спецоперации на Николаевщине нейтрализовали очередную российскую агентурную сеть – одну из самых больших за время войны. В ее состав входило 13 местных жителей, работавших на ФСБ страны-агрессора РФ.

Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ на юге, а еще наводили вражеские ракеты на жилые дома. В СБУ показали фото предателей, часть которых уже отправлена за решетку на 8-15 лет (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Установлено, что жители Николаевской области сами корректировали воздушные атаки РФ по жилищной и социальной инфраструктуре родного региона.

Так, именно по их наведению осенью 2022 года оккупанты ударили из ЗРК С-300 по многоэтажному дому в Николаеве. Тогда в результате вражеского обстрела погибли семь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

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Координаты украинских объектов информаторы передавали в ФСБ через "связного" – прокремлевского блогера Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматый"). Он работает на российскую спецслужбу как "внештатный корреспондент" кремлевского ресурса РИА Новости и скрывается во временно оккупированном Донецке.

В июне 2023-го СБУ разоблачила его на разведывательно-подрывной деятельности против Украины и заочно сообщила о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны. В ходе расследования преступных действий "Лохматого" было установлено, что по указанию ФСБ он дистанционно создал на территории Николаевщины собственную агентурную сеть.

В ее состав вошли 13 местных подписчиков его Telegram-канала. Именно через этот ресурс фигурант вербовал своих агентов и затем получал от них разведданные.

Предателей, примкнувших к агентуре "Лохматого", специалисты СБУ разоблачили и задержали в разных местах пребывания.

На основании собранных доказательств девятерым задержанным следователи сообщили о подозрении по ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Пока фигуранты находятся под стражей. В их отношении еще продолжаются расследования.

В то же время еще четырех участников вражеской агентуры суд уже признал виновными в совершенных преступлениях и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы.

Самому Лебедеву дополнительно инкриминировали государственную измену, совершенное в составе организованной группы в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УКУ). Но поскольку предатель скрывается от правосудия на временно оккупированной территории востока Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты СБУ разоблачили в исправительной колонии Львовщины заключенного, который оказался агентом ФСБ РФ. У правоохранителей есть доказательства, что он принимал участие в подготовке воздушных атак агрессора на военную и критическую инфраструктуру региона.

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