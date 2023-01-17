СБУ обезвредила в Кременчуге агентурную сеть РФ, намеревавшуюся обнаружить и взорвать HIMARS и комплексы С-300. Видео

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и нейтрализовали в Полтавской области агентурную сеть РФ. Злоумышленники по заданию кураторов искали и собирались взорвать высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS и комплексы С-300, также предателей интересовали гаубицы М777 и артиллерийские склады.

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За "работу" агенты должны были получить от государства-агрессора десятки тысяч долларов, предателей задержали в Кременчуге. Подробности сообщили на официальном сайте СБУ.

Согласно сообщению, агентурная сеть российской ФСБ была обнаружена и обезврежена в ходе многоэтапной спецоперации на Полтавщине.

"Представители спецслужбы страны-агрессора пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, задействованных в их защите. Злоумышленники охотились за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и складами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777", – подчеркнули в СБУ.

В случае обнаружения указанного вооружения и военных объектов российские агенты должны были их уничтожить путем поджога и последующей детонации. А если бы им удалось найти большое скопление техники, предатели должны были передать координаты в РФ для последующего ракетного удара.

Российскими агентами, по данным СБУ, оказались двое переселенцев с востока Украины. Их завербовал представитель "МГБ ДНР" Дмитрий Зипир. Он дистанционно руководил действиями предателей в Полтавской области из временно оккупированного Донецка и докладывал о результатах их "деятельности" кадровым сотрудникам ФСБ.

"За уничтожение образцов иностранного и украинского вооружения российские кураторы обещали своим пособникам от 20 тыс. долл. Деньги должны были получить на специально открытые банковские карты сразу после успешного выполнения вражеских заданий. Однако сотрудники Службы безопасности предотвратили диверсии – своевременно разоблачили, задокументировали участников вражеской агентурной сети в Кременчуге", – отметили в СБУ.

Опубликованы неопровержимые доказательства вины предателей, в частности их переговоры с Зипиром.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Зипиру о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия). Также планируется дополнительная квалификация его преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Напомним, ранее СБУ идентифицировала ФСБшника, координировавшего репрессии и пытки украинцев во время оккупации Херсона. Им оказался кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ Сергей Синицын с позывным "Сабир".

В марте прошлого года он прибыл во временно захваченный Херсон для формирования карательных органов местной оккупационной администрации. Пребывая в составе так называемой временной оперативной группы № 8, должностное лицо 3-го отдела 9-го управления департамента оперативной информации ФСБ РФ принимало непосредственное участие в создании подконтрольного Кремлю "главного управления МВД Херсонской области".

Синицын лично согласовывал назначение руководителей и "оперсостава" оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды против граждан.

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