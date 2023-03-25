СБУ приближает победу! Зеленский, Залужный и Малюк поздравили силовиков с профессиональным праздником

Ежегодно 25 марта в Украине отмечается профессиональный праздник – День Службы безопасности Украины. 31-ю годовщину создания СБУ ее сотрудники отмечают с оружием в руках, защищая Родину бок о бок с Вооруженными силами Украины.

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Об этом говорится в поздравлениях президента Украины Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и главы СБУ генерал-майора Василия Малюка по случаю праздника. Оба генерала отметили, что Служба безопасности Украины приближает победу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Служба безопасности Украины сражается с врагом на фронте в самых горячих точках, обеспечивает киберзащиту Украины, стабилизирует ситуацию в деоккупированных районах, заботится о том, чтобы ни в одной из частиц Украины у врага не было прислужников, помогает нам возвращать украинцев и украинок из российской неволи. Нет такого подразделения Службы, которое не дал бы нашему государству нужных достижений. И я благодарен всем вам за это!" – заявил президент Владимир Зеленский.

"Дорогие боевые собратья! Сегодня в составе Сил обороны вы бок о бок с Вооруженными силами героически выполняете не только оперативно-боевые, но и боевые задачи, уничтожаете врага и технику на всех рубежах. Контртеррористические, антидиверсионные, контрразведывательные и военные операции, которые Вы проводите – уже стали легендарными. Служба безопасности Украины – это мощная часть нашей большой единой армии, которая защищает национальную государственность. Благодаря вам – российская агентура, коллаборанты, диверсанты и другие предатели – получают по заслугам. С Днем Службы безопасности Украины. Вместе – к победе!" – говорится в поздравлении Валерия Залужного.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк также поздравил коллег с профессиональным праздником.

"Несокрушимые украинцы! Уважаемые коллеги и собратья! 31-ю годовщину создания Службы безопасности Украины мы снова отмечаем с оружием в руках, защищая самое ценное – свою Родину. Но если год назад первоочередной целью было сдержать врага, то сегодня мы делаем все, чтобы ускорить освобождение родной земли. Картина войны существенно изменилась за это время, и в этом есть весомый вклад СБУ, которая бок о бок с собратьями из ВСУ и всеми Силами безопасности и обороны приближает Победу, выполняя свой профессиональный долг с честью и большой ответственностью. Воюем в самых горячих точках войны. Усиливаем работу по всем направлениям – от контрразведки до кибербезопасности. Расследуем военные преступления оккупантов, чтобы они ответили за совершенное", – говорится в поздравлении Малюка.

Он подчеркнул, что СБУ боремся как с внешним врагом, так с внутренним – предателями и коллаборантами, которые звали "русский мир" на украинскую землю.

"Служба безопасности прилагает максимум усилий, чтобы освободить Украину от вражеского нашествия. Так что искренне поздравляю всех сотрудников СБУ, которые верой и правдой служат своей Родине! Вы доказали, что часть народа, который невозможно сломать! Благодаря настоящим Героям Украина была, есть и обязательно будет! К сожалению, лучшие из лучших отдают свою жизнь за Родину. Среди них – наши коллеги. Поклоняемся перед их подвигом и еще с большим рвением продолжаем бороться за Украину! Работаем на результат, действуем на опережение и двигаемся к неизбежной Победе! Слава Украине!" – подытожил Василий Малюк.

Со своей стороны, прессслужба СБУ изготовила и обнародовала мощное видео с нарезкой фрагментов спецопераций, которые выполняли сотрудники Службы безопасности.

Как известно, ежегодно 25 марта в Украине отмечается профессиональный праздник – День Службы безопасности Украины. Праздник был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы 22 марта 2001 и отмечается в день принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О Службе безопасности Украины" (25 марта 1992 года).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в канун Дня СБУ вручил государственные награды работникам ведомства. Он подчеркнул, что представители СБУ дерутся с врагом на фронте – в самых горячих точках, а также обеспечивают киберзащиту Украины, стабилизируют ситуацию в деоккупированных городах, заботятся о том, чтобы враг не имел прислужников ни в какой части нашего государства.

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