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СБУ разоблачила противоправную схему выезда за границу уклонистов под видом многодетных отцов

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
1,6 т.
СБУ разоблачила противоправную схему выезда за границу уклонистов под видом многодетных отцов

В Службе безопасности Украины заявили об обнаружении новой схемы выезда за границу мужчин призывного возраста. За пределы страны во время действия режима военного положения и объявленной всеобщей мобилизации они попадали как "многодетные родители".

Поддельными документами организаторы схемы приторговывали по 4 тысячи долларов за одного "ребенка". Подробности схемы, которая сейчас уже остановлена СБУ, рассказали в Службе.

"Служба безопасности Украины прекратила функционирование противоправной схемы выезда за границу мужчин призывного возраста. Уклоняющиеся от военной службы убегали за границу по поддельным документам под видом многодетных родителей", – говорится в сообщении.

Сотрудники Службы установили организаторов схемы: киевлянина и уроженца Черкасской области. "Клиентов" они разыскивали через Интернет. Мужчинам призывного возраста ловкие "бизнесмены" предлагали фейковые свидетельства о рождении ребенка и справки о многодетном составе семьи.

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"Стоимость поддельных свидетельств о рождении ребенка и справки о многодетном составе семьи составила 4 тыс. долларов. На основании документов о трех и более детях, не достигших 18-летнего возраста, мужчины имели право беспрепятственно выезжать за границу", – отметили в СБУ. .

Одного из организаторов схемы, 38-летнего киевлянина, спецназовцы задержали в августе, когда он за 8 тысяч долларов продавал одному из "клиентов", имеющему одного ребенка, документы о "рождении" еще двух несуществующих "потомков", чтобы уже "многодетный" отец мог уехать из Украины.

"В автомобиле и по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности – денежные средства, черновые записи, переписку с сообщниками, несколько готовых пакетов "документов", другие вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

Сейчас же СБУ задержала организатора схемы, 44-летнего уроженца Черкасской области.

"Именно он предоставлял указания другим участникам, осуществлял подбор клиентов, получал их анкетные данные, необходимые для изготовления фальшивок, организовывал и контролировал доставку подделок. Также организатор контролировал и давал советы – как вести себя во время пересечения государственной границы, а в случае необходимости сопровождал клиентов в пункты пропуска", – рассказали в СБУ.

Для конспирации злоумышленник периодически менял регионы пребывания, адреса проживания, автомобили и телефонные номера. На момент задержания свой выбор он остановил на городе Львов.

"При обыске по месту временного проживания задержанного обнаружен и изъят мобильный телефон и сим-карты разных операторов связи, в том числе иностранного туроператора, которые злоумышленник использовал в противоправной деятельности", – добавили в Службе.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной схеме. Правоохранители устанавливают количество лиц, воспользовавшихся услугами подпольного "отдела государственной регистрации", - добавили в Службе.

Расследование проводили сотрудники ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области совместно со следователями ГУ НП Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

СБУ разоблачила противоправную схему выезда за границу уклонистов под видом многодетных отцов
СБУ разоблачила противоправную схему выезда за границу уклонистов под видом многодетных отцов
СБУ разоблачила противоправную схему выезда за границу уклонистов под видом многодетных отцов
СБУ разоблачила противоправную схему выезда за границу уклонистов под видом многодетных отцов
СБУ разоблачила противоправную схему выезда за границу уклонистов под видом многодетных отцов
СБУ разоблачила противоправную схему выезда за границу уклонистов под видом многодетных отцов

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала депутата-кума Медведчука, занимавшегося рэкетом на Закарпатье. Действующий депутат Закарпатского областного совета и бывший руководитель ячейки запрещенной партии ОПЗЖ в области Иван Чубирко создал преступную группировку, которая "выбивала" деньги из жителей региона.

По данным журналистов, в марте 2022 года Чубирко планировал стать депутатом Верховной Рады вместо предателя Ильи Кивы, которого лишили депутатского мандата.

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