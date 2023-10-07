СБУ разоблачила противоправную схему выезда за границу уклонистов под видом многодетных отцов

В Службе безопасности Украины заявили об обнаружении новой схемы выезда за границу мужчин призывного возраста. За пределы страны во время действия режима военного положения и объявленной всеобщей мобилизации они попадали как "многодетные родители".

Поддельными документами организаторы схемы приторговывали по 4 тысячи долларов за одного "ребенка". Подробности схемы, которая сейчас уже остановлена СБУ, рассказали в Службе.

"Служба безопасности Украины прекратила функционирование противоправной схемы выезда за границу мужчин призывного возраста. Уклоняющиеся от военной службы убегали за границу по поддельным документам под видом многодетных родителей", – говорится в сообщении.

Сотрудники Службы установили организаторов схемы: киевлянина и уроженца Черкасской области. "Клиентов" они разыскивали через Интернет. Мужчинам призывного возраста ловкие "бизнесмены" предлагали фейковые свидетельства о рождении ребенка и справки о многодетном составе семьи.

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"Стоимость поддельных свидетельств о рождении ребенка и справки о многодетном составе семьи составила 4 тыс. долларов. На основании документов о трех и более детях, не достигших 18-летнего возраста, мужчины имели право беспрепятственно выезжать за границу", – отметили в СБУ. .

Одного из организаторов схемы, 38-летнего киевлянина, спецназовцы задержали в августе, когда он за 8 тысяч долларов продавал одному из "клиентов", имеющему одного ребенка, документы о "рождении" еще двух несуществующих "потомков", чтобы уже "многодетный" отец мог уехать из Украины.

"В автомобиле и по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности – денежные средства, черновые записи, переписку с сообщниками, несколько готовых пакетов "документов", другие вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

Сейчас же СБУ задержала организатора схемы, 44-летнего уроженца Черкасской области.

"Именно он предоставлял указания другим участникам, осуществлял подбор клиентов, получал их анкетные данные, необходимые для изготовления фальшивок, организовывал и контролировал доставку подделок. Также организатор контролировал и давал советы – как вести себя во время пересечения государственной границы, а в случае необходимости сопровождал клиентов в пункты пропуска", – рассказали в СБУ.

Для конспирации злоумышленник периодически менял регионы пребывания, адреса проживания, автомобили и телефонные номера. На момент задержания свой выбор он остановил на городе Львов.

"При обыске по месту временного проживания задержанного обнаружен и изъят мобильный телефон и сим-карты разных операторов связи, в том числе иностранного туроператора, которые злоумышленник использовал в противоправной деятельности", – добавили в Службе.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной схеме. Правоохранители устанавливают количество лиц, воспользовавшихся услугами подпольного "отдела государственной регистрации", - добавили в Службе.

Расследование проводили сотрудники ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области совместно со следователями ГУ НП Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала депутата-кума Медведчука, занимавшегося рэкетом на Закарпатье. Действующий депутат Закарпатского областного совета и бывший руководитель ячейки запрещенной партии ОПЗЖ в области Иван Чубирко создал преступную группировку, которая "выбивала" деньги из жителей региона.

По данным журналистов, в марте 2022 года Чубирко планировал стать депутатом Верховной Рады вместо предателя Ильи Кивы, которого лишили депутатского мандата.