СБУ собрала доказательства против восьми коллаборантов, предавших Украину: объявлены подозрения

Еще восьми изменникам Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности. Все фигуранты сейчас скрываются на временно оккупированных территориях Украины.

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Среди тех, кто рано или поздно предстанет перед судом из-за работы на врага – министр транспорта" в Крыму и гауляйтер Северодонецка. Подробности рассказали в СБУ.

Еще на восьмерых колаборантов, работающих в Россию на временно оккупированных территориях нашего государства, сотрудники СБУ собрали доказательную базу. Фигуранты устроились работать в оккупационные "администрации" РФ на оккупированных территориях и задействованы в работе карательных оккупационных органов.

Так, о подозрении сообщено новоназначенному "министру транспорта Республики Крым", возглавившему псевдоучреждение в апреле этого года. На должность его продвигал предатель Сергей Аксенов, которого Москва назначила гауляйтером Крыма.

"По указаниям из Москвы, коллаборант обеспечивает логистику опрокидывания российских войск с территории полуострова на южный фронт", – отметили в СБУ.

Подозрения получили еще три коллаборанта в Луганской области.

Так, в коллаборационной деятельности обоснованно подозревается гауляйтер Северодонецка. Во времена беглого президента Виктора Януковича предатель был мэром Брянки. Когда началась оккупация Донбасса Россией, он остался на оккупированной территории и руководил уже оккупационной администрацией Брянки с 2014 года. После полномасштабного вторжения России согласился на новое назначение.

Кроме того, СБУ разоблачила бывшего должностного лица расформированной милиции, который после увольнения в ноябре 2014 года присоединился к террористической группировке "ЛНР".

"В марте 2022 года он возглавил "отдел полиции" в оккупированном Новоайдаре, где занимается подавлением движения сопротивления и насаждением кремлевского режима", – отметили в СБУ.

Этому персонажу объявлено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).

Также собрана доказательная база на жительницу временно оккупированного Троицкого Луганской области.

"Во время захвата поселка она добровольно согласилась возглавить "управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения" в составе местной оккупационной администрации РФ. На этой должности она формирует смету "бюджетных" расходов для материально-технического обеспечения оккупантов", – поделились деталями в СБУ.

В Херсонской области разоблачены три жителя Херсона, которые во время оккупации города занимали руководящие "должности" в созданной захватчиками "избирательной комиссии".

"Они организовывали проведение фейкового плебисцита по присоединению региона к РФ. Для этого коллаборанты открыли "избирательные участки" в нескольких местных школах и больницах. Далее они "накручивали" голоса в пользу страны-агрессора", – отметили в Службе.

Все трое во время деоккупации Херсона сбежали на временно захваченную часть региона и сейчас скрываются от правосудия.

"Следователи СБУ заочно сообщили всем фигурантам о подозрениях по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). По всем фактам продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности за преступления против Украины", – отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ задержала информатора оккупантов, разбрасывающего саморезы для замедления колонн ВСУ в Лимане. Им оказался 26-летний местный житель.

В течение мая этого года приспешник врагов собирал для врага информацию о местах базирования и перемещения украинских защитников. Больше всего его интересовали точные координаты блокпостов и объектов УЗ на территории региона. Собранные данные он посылал наводчику танковой роты российской тактической группы "Купол", с которым раньше учился в школе. А во время боев за Лиман злоумышленник намеренно усложнял передвижение подразделений ВСУ.