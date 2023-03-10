СБУ сообщила о подозрении 10 "главам" оккупационных властей "ЛДНР", отдавших врагу агропредприятия и больницы Донбасса

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 10 руководителям так называемого "правительства ЛДНР", передавшим врагу агропредприятия и больницы Донбасса. В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия на временно оккупированной территории Украины.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что расследование проводили сотрудники при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

"В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности новым руководителям "министерств" террористической организации "ДНР". После полномасштабного вторжения они выполняют задачи Москвы по распространению кремлевского режима на оккупированной части Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из фигурантов является так называемый "министр агропромышленного комплекса ДНР", передавший на баланс российских монополий местные сельскохозяйственные предприятия. Также он принимал непосредственное участие в организации вывоза украинского зерна из региона в страну-агрессорку.

Еще одной приспешницей врага является "первая заместительница министра здравоохранения ДНР" и ее подчиненная – глава "аппарата" фейкового ведомства. Злоумышленницы передали рашистам местные больницы под военные госпитали для раненых участников оккупационных группировок.

Вместе с этим сотрудники СБУ направили в суд обвинительные акты в отношении главы оккупационного "минздрава" и двух его подчиненных – руководителей "юридического отдела" и "сектора общественной службы и кадров". После 24 февраля прошлого года они незаконно перевели под юрисдикцию РФ более 20 захваченных медучреждений Мариуполя, Волновахи и Мангуша.

Другой фигурант – "экс-глава совета министров ЛНР". Это лицо координировало работу псевдо-правительства. В частности, распоряжалась финансовой частью, организовывала поставки гуманитарки из РФ и распределяла ее между незаконными вооруженными формированиями "ЛНР". Сейчас он позиционирует себя как "лидер общественных мнений", оправдывает российское вторжение и призывает к участию в "спецоперации" РФ.

Также в суд направлено дело в отношении "министра" и "вице-министра угля и энергетики ДНР". Эти фигуранты занимаются перенастройкой топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора.

Кроме того, по материалам СБУ будут судить так называемую "вицеминистерку образования и науки ЛНР", причастную к уничтожению украинских учебников и созданию "кадетских классов" под эгидой российской "юнармии".

"Сотрудники Службы безопасности проводят комплексные мероприятия по привлечению каждого из коллаборантов к ответственности за преступления против нашего государства", – подчеркнули в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывшую главу Львовской областной организации запрещенной в Украине политической партии ОПЗЖ будут судить по факту государственной измены. Соответствующий обвинительный акт направили в суд прокуроры Львовской областной прокуратуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!