СБУ сообщила о подозрении 27 'депутатам 'ЛНР', которые организовали псевдореферендум на Луганщине

Служба безопасности сообщила о подозрении 27-ми так называемым "депутатам народного совета" террористической организации "ЛНР", которые организовывали псевдореферендум в Луганской области. В сентябре 2022 года злоумышленники проголосовали за так называемый "закон о референдуме по вхождению в состав России на правах субъекта России".

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Кроме того, так называемые "чиновники" публично призвали местных жителей к участию в фейковом референдуме. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе следствия было установлено, что в коллаборационной деятельности подозревается "депутат" нескольких созывов, который одновременно является руководителем созданной агрессором "федерации профсоюзов "ЛНР". Под руководством Кремля преступник обязывал глав "профсоюзных организаций" агитировать рабочих местных предприятий за поддержку "присоединения" Луганской области к составу России.

Также в СБУ отметили, что еще одна злоумышленница координировала работу незаконных "избиркомов" в захваченных городах Антрацитовского района Луганской области. Также подозреваемая призвала местных жителей принять участие в псевдореферендуме и проголосовать за "вхождение Луганщины в состав РФ".

Этим и другим фигурантам следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а также ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В общей сложности СБУ установила личности уже более 90 организаторов фейкового референдума в Луганской области. В настоящее время злоумышленники находятся на временно оккупированной части Украины.

Напомним, в России заявили о старте онлайн-референдума о независимости пяти регионов Российской Федерации. О территориальном, политическом и экономическом отграничении от Москвы заявили представители Кенигсберга (Калининградская область), Ингрии (Санкт-Петербург), Урала (Екатеринбург), Сибири (Новосибирск) и Кубани (Краснодарский край).

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