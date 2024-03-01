СБУ сообщила о подозрении еще двум предателям Украины: один из них разведчик, воевавший под Купянском. Фото

Служба безопасности Украины выдвинула подозрение двум предателям, участвовавшим в боевых действиях против Украины. После российского полномасштабного вторжения они добровольно присоединились к подразделениям Южного военного округа страны-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области. Сотрудники СБУ собрали доказательную базу против вражеских приспешников.

Один из предателей попал в плен во время жестоких боев под Купянском осенью 2023 года. Подозреваемый был разведчиком штурмовой группы противника. Весь его отряд, состоявший из 30 военных РФ, был тогда уничтожен украинскими защитниками.

Еще одного боевика задержали во время боев под Авдеевкой. По данным следствия и военной контрразведки СБУ, один из взятых в плен вражеских разведчиков является жителем Мелитополя, который находился на территории России более 12 лет. В октябре 2023 г. он присоединился к составу оккупационных группировок РФ и прошел боевую подготовку на полигоне возле Курска. После тренировок его назначили в штурмовую группу и отправили на передовую в Харьковской области.

Еще один предатель, житель Ивано-Франковской области, который в 2018 году был обвинен в деле торговли людьми. Он выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области во избежание наказания. Там он присоединился к боевикам.

В сентябре 2022 года его назначили гранатометчиком в 114-й отдельной мотострелковой бригаде РФ и отправили штурмовать позиции ВСУ под Авдеевкой.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

статьей 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

статьей 260 – создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности.

Кроме того, действия фигуранта из Прикарпатья квалифицированы как коллаборационная деятельность и участие в террористической организации. Оба изменники сейчас содержатся под стражей, а за их действия может быть назначено пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали бывшую учительницу из Харьковщины, которая сдавала захватчикам украинских патриотов во время боев за Харьков. По ее "наведению" оккупанты похитили и пытали нескольких участников сопротивления в регионе.