СБУ сообщила о подозрении ''главе правительства ДНР'', который помогал оккупантам вывозить украинское зерно из Мариуполя

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще одному "чиновнику" созданных РФ оккупационных "органов власти" на временно захваченных украинских территориях. Гражданина РФ Виталия Хоценко, которого Москва назначила "главой правительства" фейкового образования "ДНР", подозревают в непосредственной организации вывоза украинского зерна из Мариуполя на территорию РФ.

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Есть вопросы украинского правосудия к представителю страны-агрессора и из-за организации псевдореферендумов на оккупированной части Донбасса, а также его роли в обеспечении боевиков, задействованных в войне против Украины. Подробности сообщили в СБУ.

Так, 14 марта в Службе сообщили, что сообщили о подозрении "главе правительства ДНР" Виталию Хоценко, который непосредственно организовывал хищение украинского зерна во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Ранее в отношении этого гражданина РФ уже были объявлены санкции. По данным СБУ, Хоценко входит в ближайшее окружение главаря террористов ОРДО Дениса Пушилина, сыгравшего важную роль в назначении россиянина на должность "главы правительства" в июне 2022 года.

На "должности" у Хоценко был широкий перечень полномочий и обязанностей, каждая из которых тянет на солидный тюремный срок согласно украинскому законодательству.

"В рядах оккупационного органа фигурант выполняет задачи Москвы по материально-техническому обеспечению боевиков, участвующих в вооруженной агрессии против Украины. Также он отвечает за вывоз украинского зерна, угля и гранита из Мариупольского порта в страну-агрессор. Кроме этого, злоумышленник является одним из ключевых организаторов фейкового референдума по "присоединению" захваченной территории Донбасса к России", – пояснили в СБУ.

Собранных следователями доказательств оказалось достаточно, чтобы сообщить Хоценко о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Сейчас Хоценко скрывается от правосудия на временно оккупированных Россией территориях Украины. Однако в СБУ надеются, что это не надолго.

"Служба безопасности знает о его местах пребывания, маршрутах перемещения и проводит комплексные мероприятия по привлечению к ответственности", - отметили в Службе.

Там также добавили, что расследование проводили сотрудники СБУ Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Гражданин РФ Виталий Хоценко родился в городе Днепр, однако это, да еще совершенные им в Донецкой области преступления – это все, что связывает его с Украиной.

Всю свою сознательную жизнь Хоценко провел на территории России. Окончил социологический факультет Московского государственного университета, а дальше занимал различные государственные должности в РФ. Так, Хоценко являлся директором департамента образования и науки, советником первого вице-губернатора в Ямало-Ненецком автономном округе, министром энергетики, промышленности и связи в Ставропольском крае. Последним местом работы Хоценко являлась должность директора департамента промышленной политики в министерстве промышленности РФ.

А дальше был "головокружительный взлет" до "главы правительства ДНР", куда, по данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, манкурта пристроил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко, который привез из Москвы приказ о "кадровых перестановках" и контролировал его выполнение.

Интересно, что не так давно Хоценко почти удалось избежать правосудия за совершенные против Украины преступления: 21 декабря 2022 года на праздновании дня рождения экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина он получил травмы после прилета ракеты. Однако, поскольку Хоценко тогда выжил, встреча с украинской Фемидой для него – вопрос времени.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев. Харьковчанин занимался подготовкой терактов против военнослужащих сил обороны в Харькове. Он следил за военными и пытался установить места их и временной дислокации. Также задержанный следил за маршрутами передвижения бойцов на своих автомобилях.

Задержали предателя при попытке передать россиянам собранные данные.