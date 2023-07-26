СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП с Сумщины, который благословлял оккупантов и восхвалял Путина. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ МП Иосифу (Алексею Масленникову). Он поддержал и публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

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После начала полномасштабного вторжения Масленников сбежал в Россию и там совместно с представителями РПЦ благословлял российских оккупантов на убийства украинцев. Подробности сообщили в СБУ.

В Службе заявили, что собрали доказательную базу относительно бывшего митрополита Роменской епархии УПЦ (МП) Алексея Масленникова, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины. Когда РФ начала полномасштабное вторжение, он сбежал на территорию государства-агрессора и оттуда активно поддерживал и оправдывал агрессию Кремля.

Более того, Масленников благословлял оккупантов на войну против украинского народа.

"В сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ. Во время службы он совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, которые воюют против Украины. Также в ходе литургии клирик восхвалял решение Путина о проведении мобилизации в России для пополнения оккупационных группировок страны-агрессора", – отметили в СБУ.

На основании собранных улик СБУ сообщила фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время он скрывается на территории РФ. Масленникову грозит лишение свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в Черниговской области СБУ задержала агентку российского ГРУ. Она шпионила за боевой авиацией ВСУ и перемещениями Сил обороны.

Также сообщалось, что СБУ и ГБР провели обыски у "слуги" Юрия Аристова, отдыхавшего на Мальдивах под видом командировки. Они нашли загранпаспорт заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с отметками о посещении Мальдив. Также следствие установило, что он уехал на отдых под видом служебной командировки и по сфальсифицированному больничному.