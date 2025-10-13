СБУ сообщила о подозрении полковникам РФ, которые командовали ракетным ударом по многоэтажке в Умани: тогда погибли десятки людей

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум полковникам российской армии – Николаю Варпаховичу и Олегу Скитскому. Именно они командовали ракетным ударом по жилому дому в Умани 28 апреля 2023 года.

В результате той атаки погибли 24 мирных жителя, среди них – шестеро детей, еще девять человек получили ранения. Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора.

Следствие установило, что общее руководство операцией осуществлял генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией военно-воздушных сил РФ. Именно он отдал приказ о нанесении ракетных ударов по гражданской инфраструктуре города.

По его указанию полковники Варпахович и Скитский спланировали и реализовали операцию с применением высокоточных ракет Х-101. Запуски осуществлялись с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.

В 4:29 утра 28 апреля две ракеты попали в многоэтажку и автомобильную стоянку в Умани. Взрывы разрушили подъезд дома, повредили семь соседних сооружений, шесть предприятий и около 70 автомобилей. Кроме того, было зафиксировано загрязнение окружающей среды из-за выброса опасных веществ в воздух.

Действия российских военных квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – как военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

СБУ и прокуратура отметили, что продолжается комплекс мероприятий для привлечения всех причастных к ответственности.

В ноябре 2023 года подозрение уже было объявлено генерал-лейтенанту Кобылашу, который руководил ракетными обстрелами и других украинских городов.

Напомним, Служба безопасности Украины установила личность военного чиновника РФ, который отдал приказ расстрелять гражданских в Купянске 2 октября 2025 года. Им оказался командир 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ Андрей Сиротюк.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому высокопоставленному чиновнику войск РФ, который командовал подрывом Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о генерал-майоре Владимире Омельяновиче – начальнике штаба, первом заместителе командующего группировкой "Днепр" вооруженных сил страны-агрессора.

