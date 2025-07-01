СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику, который командовал атаками "Кинжалов" по энергообъектам Украины

Специалисты Службы безопасности Украины задокументировали военные преступления еще одного представителя командования ВС РФ, который причастен к уничтожению гражданской инфраструктуры Украины. Речь идет о полковнике Алексее Ямакиди, который командовал атаками "Кинжалов" по энергообъектам.

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Оккупант является экс-командиром 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации ВВС воздушно-космических сил страны-агрессора. Пока СБУ сообщила о заочном подозрении военному преступнику.

По данным следствия, в период с октября 2022-го по март 2023 года фигурант отдавал приказы подчиненным на осуществление авиаударов по украинским энергетическим объектам.

Для осуществления атак войска РФ использовали гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал". Кроме этого, регулярно применяли дальнобойное вооружение для массированных ударов по жилой застройке украинских городов и поселков.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому полковнику Ямакиди о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ заочно сообщила о подозрении главному разработчику навигации для российских крылатых и баллистических ракет – бывшему украинскому инженеру Олегу Борсуку. На данный момент предатель скрывается на территории РФ.

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