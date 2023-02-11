СБУ в Луганской области задержала предателя, который помогал оккупантам грабить украинцев

Служба безопасности Украины продолжает выявлять и задерживать коллаборантов на освобожденных от российской оккупации территориях Украины. Очередной предатель, местный житель, который поддержал оккупацию и добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками, задержан в Луганской области.

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Коллаборант во время оккупации помогал россиянам вывозить награбленное имущество украинцев, предоставил свой частный дом для расположения российских войск и сливал врагу адреса местных жителей, выехавших из оккупированного населенного пункта. Подробности сообщили в СБУ.

Как сообщили в Службе, предателем, которого удалось обнаружить в ходе стабилизационных мер в освобожденных районах Луганской области, оказался бывший работник одного из местных фермерских хозяйств. После того как населенный пункт, в котором он проживал, оккупировали российские войска, он добровольно пошел на сотрудничество с ними.

"Он предложил р*шистам использовать его частный дом в качестве казармы для проживания личного состава оккупационных группировок. Таким образом там разместили 14 захватчиков, а также сделали вражеский склад оружия и боеприпасов. Для "расквартирования" других российских оккупантов их приспешник "сливал" адреса местных жителей, которые выехали на подконтрольную украинским властям территорию", - отмечено в сообщении.

Как установило следствие, также задержанный помогал захватчикам вывозить награбленное имущество украинцев. В частности, еще в начале марта российские войска обстреляли один из поселков на территории области, а затем выгнали местных жителей из их домов. В заброшенные дома оккупанты врывались и разграбили их.

"Награбленные вещи передавали коллаборанту, который доставлял их в захваченный Луганск для продажи или передачи родственникам проживавших там боевиков. А оттуда привозил р*шистам водку и сигареты. Кроме того, злоумышленник на собственном автомобиле перевозил российских командиров и трактором помогал вытаскивать из грязи их бронетранспортеры. За сотрудничество с агрессором он получил пропуск, позволявший свободно передвигаться на временно оккупированной территории востока Украины", - рассказали в СБУ.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание военным формированиям страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины).

Суд уже избрал для него меру пресечения: по меньшей мере следующие два месяца коллаборант проведет за решеткой. В целом же предателю грозит до 15 лет тюрьмы.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Так называемая правозащитница системно оправдывала российскую агрессию против Украины как до начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, так и после него.

В настоящее время Монтян находится на территории РФ. Там она активно выступает на российских телеканалах и призывает к поддержке оккупационной армии и изменениям границ Украины. В то же время изменница распространяет дезинформацию о ситуации в Украине в своих соцсетях.

Также сообщалось, что накануне СБУ пришла с обысками к экс-нардепу Котвицкому и олигарху Фуксу. Обыски проводились в рамках уголовного производства по злоупотреблению служебным положением должностными лицами "Недр Украины".

Котвицого и Фукса подозревают в причастности к махинациям в сфере добычи природного газа, в результате чего Украина понесла ущерб минимум на миллиард гривен.

Следствие считает, что коммерческие структуры, связанные с Фуксом и Котвицким в сговоре с должностными лицами "Недр Украины" противоправно лишили государство права на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области. Его разработка стоила украинским налогоплательщикам более 1 миллиарда гривен.

Ориентировочные залежи газа на этом месторождении составляют более 15 млрд кубометров.