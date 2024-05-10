СБУ заблокировала Telegram-канал, который помогал уклонистам избегать мобилизации в Одесской области. Фото

Киберспециалисты СБУ заблокировали Telegram-канал, который помогал уклонистам избегать мобилизации в Одесской области. Администратора ресурса задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Одесской области. Отмечается, что Telegram-канал информировал мужчин призывного возраста о мероприятиях, проводимых региональными ТЦК.

Так, участники канала "сливали" актуальные места, где представители военкоматов в настоящее время вручают повестки. Сведения о "локации" пребывания работников ТЦК предоставляли информаторы, привлеченные из местных жителей. Эти данные публиковались в режиме он-лайн.

Киберспециалисты СБУ провели оперативные мероприятия и установили личность администратора канала. Ему сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет тюрьмы.

Злоумышленнику также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ и полиция заблокировали в Украине восемь схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Схемы действовали в пяти областях, задержаны все организаторы разоблаченных преступлений.

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