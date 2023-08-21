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СБУ задержала адвоката, который шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске: данные сливал ФСБ. Фото

Ольга Ганюкова
War
1 минута
1,9 т.
СБУ задержала адвоката, который шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске: данные сливал ФСБ. Фото

Служба безопасности Украины задержала адвоката-изменника, работавшего на ФСБ. Он, в частности, шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске.

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Об этом сообщили в СБУ. Мужчина в течение 2019-2022 годов проживал на территории РФ и контактировал со спецслужбой страны-агрессора.

К началу полномасштабного вторжения РФ он вернулся в Краматорск, а весной этого года получил первую задачу от своего "куратора" из ФСБ.

"По указанию российской спецслужбы фигурант отслеживал места временной дислокации и маршруты движения Сил обороны в прифронтовом городе. В первую очередь окупантов интересовали точные координаты украинских блокпостов и ориентировочное количество присутствующих там военных, их вооружение и военная техника", – отметили в СБУ.

Полученные сведения фигурант передавал ФСБ через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокации объектов ВСУ и их "характеристики".

За каждое выполненное задание российская спецслужба платила своему информатору денежное "вознаграждение". Суммы поступали на банковскую карту злоумышленника. В дальнейшем оккупанты обещали "эвакуировать" его в Россию.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

СБУ задержала адвоката, который шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске: данные сливал ФСБ. Фото
СБУ задержала адвоката, который шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске: данные сливал ФСБ. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях сотрудники СБУ задержали российского агента, готовившего новый ракетный обстрел Киева. Злоумышленник собирал информацию об объектах энергетики и подразделениях Сил обороны на территории столичного региона.

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