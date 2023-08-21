СБУ задержала адвоката, который шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске: данные сливал ФСБ. Фото

Служба безопасности Украины задержала адвоката-изменника, работавшего на ФСБ. Он, в частности, шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске.

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Об этом сообщили в СБУ. Мужчина в течение 2019-2022 годов проживал на территории РФ и контактировал со спецслужбой страны-агрессора.

К началу полномасштабного вторжения РФ он вернулся в Краматорск, а весной этого года получил первую задачу от своего "куратора" из ФСБ.

"По указанию российской спецслужбы фигурант отслеживал места временной дислокации и маршруты движения Сил обороны в прифронтовом городе. В первую очередь окупантов интересовали точные координаты украинских блокпостов и ориентировочное количество присутствующих там военных, их вооружение и военная техника", – отметили в СБУ.

Полученные сведения фигурант передавал ФСБ через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокации объектов ВСУ и их "характеристики".

За каждое выполненное задание российская спецслужба платила своему информатору денежное "вознаграждение". Суммы поступали на банковскую карту злоумышленника. В дальнейшем оккупанты обещали "эвакуировать" его в Россию.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях сотрудники СБУ задержали российского агента, готовившего новый ракетный обстрел Киева. Злоумышленник собирал информацию об объектах энергетики и подразделениях Сил обороны на территории столичного региона.

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