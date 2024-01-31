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СБУ задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских диверсантов в Сумскую область. Фото

OBOZ.UA
War
2 минуты
1,4 т.
СБУ задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских диверсантов в Сумскую область. Фото

Служба безопасности Украины задержала с поличным еще одного коллаборанта. Он пытался выявить локацию наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, задействованных в защите приграничных районов области.

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Об этом сообщила в своем Telegram-канале Служба безопасности Украины. Для сбора разведданных злоумышленник обходил местность делая вид, что разговаривает по телефону, фиксировал позиции украинских войск.

СБУ задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских диверсантов в Сумскую область. Фото

"По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать информацию от агента для осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва российских ВРГ на приграничье Сумщины. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения разведзадачи", — говорится в сообщении.

54-летнего жителя Сум российская спецслужба завербовала в августе 2023 года, заметив, что он продвигает прокремлевские взгляды в соцсети "Одноклассники". Через анонимный чат в мессенджере он отправлял фотоотчеты с описанием украинских объектов.

СБУ задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских диверсантов в Сумскую область. Фото
СБУ задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских диверсантов в Сумскую область. Фото

Еще одной задачей коллаборанта было создание собственной сети информаторов для усиленной разведки на территории области. Вознаграждение он получал через криптовалютные сети.

Удачная операция СБУ сорвала враждебные планы и позволила обезопасить места временного базирования украинских воинов от возможных воздушных атак врага. В настоящее время коллаборант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Также OBOZ.UA сообщал о задержании боевика-рецидивиста, который шпионил за украинским ПВО и готовился к "эвакуации" в Луганск. По указанию ФСБ РФ он наводил российские ракеты на город.

Также мы писали, что в Донецкой области задержали информатора РФ, который собирался взорвать себя в случае "провала". Злоумышленник разведывал места базирования подразделений ВСУ в Краматорском районе и готовил для агрессора схемы расположения фортификационных сооружений и инженерных заграждений на территории региона.

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