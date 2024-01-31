СБУ задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских диверсантов в Сумскую область. Фото

Служба безопасности Украины задержала с поличным еще одного коллаборанта. Он пытался выявить локацию наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, задействованных в защите приграничных районов области.

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Об этом сообщила в своем Telegram-канале Служба безопасности Украины. Для сбора разведданных злоумышленник обходил местность делая вид, что разговаривает по телефону, фиксировал позиции украинских войск.

"По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать информацию от агента для осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва российских ВРГ на приграничье Сумщины. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения разведзадачи", — говорится в сообщении.

54-летнего жителя Сум российская спецслужба завербовала в августе 2023 года, заметив, что он продвигает прокремлевские взгляды в соцсети "Одноклассники". Через анонимный чат в мессенджере он отправлял фотоотчеты с описанием украинских объектов.

Еще одной задачей коллаборанта было создание собственной сети информаторов для усиленной разведки на территории области. Вознаграждение он получал через криптовалютные сети.

Удачная операция СБУ сорвала враждебные планы и позволила обезопасить места временного базирования украинских воинов от возможных воздушных атак врага. В настоящее время коллаборант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Также OBOZ.UA сообщал о задержании боевика-рецидивиста, который шпионил за украинским ПВО и готовился к "эвакуации" в Луганск. По указанию ФСБ РФ он наводил российские ракеты на город.

Также мы писали, что в Донецкой области задержали информатора РФ, который собирался взорвать себя в случае "провала". Злоумышленник разведывал места базирования подразделений ВСУ в Краматорском районе и готовил для агрессора схемы расположения фортификационных сооружений и инженерных заграждений на территории региона.

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