СБУ задержала агента-'химика' ФСБ, готовившего поджоги авто украинских воинов в Днепре. Фото

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины задержали в Днепре агента ФСБ России, который готовил поджоги авто военных и корректировал российские удары. Фигурантом оказался 48-летний слесарь, обладавший практическими знаниями в области химии.

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Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, основной задачей агента было определение координат подразделений Вооруженных сил Украины на Днепропетровщине, а также фиксация последствий российских обстрелов Днепра.

Через некоторое время куратор из ФСБ РФ поставил ему новую задачу: осуществить серию поджогов служебного транспорта Сил обороны и объектов "Укрзалізниці".

По инструкции россиян, мужчина самостоятельно изготовил зажигательное устройство на основе легковоспламеняющихся смесей, детонатора и модуля дистанционного управления.

В определенное время он должен был заложить готовое устройство под военный автомобиль ВСУ и дистанционно привести в действие.

Перед совершением теракта фигурант "проверил" устройство вблизи железнодорожного пути, о чем проинформировал куратора.

В случае успешного уничтожения потенциальной цели агент получил "заказ" ФСБ по дальнейшему уничтожению военного транспорта и релейных шкафов.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеского приспешника, задокументировали его преступления и задержали.

По данным следствия, агентом ФСБ оказался 48-летний слесарь одного из местных предприятий, обладавший практическими знаниями в области химии.

Спецслужба страны-агрессора обратила внимание на него как на активного пользователя российских Telegram-каналов, где он оставлял комментарии в поддержку агрессии РФ.

Во время обысков у задержанного изъяли телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

Продолжается расследование. Фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора, рассказали в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агентку РФ, которая, по данным следствия, наводила огонь по позициям ВСУ на Донетчиине. Женщина передавала информацию о расположении Сил обороны и ждала оккупации Краматорска.

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