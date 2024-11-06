Сливала врагу локации: СБУ задержала агентку РФ, которая наводила обстрелы по защитникам Донбасса. Фото

Служба безопасности Украины задержала агентку российских спецслужб, приводившую обстрелы по позициям украинских защитников в Донецкой области. Злоумышленница передавала информацию о расположении сил обороны и с нетерпением ждала оккупации Краматорска.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Фигуранткой оказалась местная пенсионерка, бывшая сотрудница расформированной милиции.

Она работала на врага через своего "связного" — давнего знакомого, который, по материалам дела, тоже бывший милиционер. В 2014 году этот мужчина присоединился к пророссийским террористам "ДНР", а с началом полномасштабного вторжения РФ стал командиром в разведывательно-штурмовой бригаде российской армии.

По заданию российской стороны агент собирала информацию об украинских оборонных укреплениях и позициях на Краматорском направлении. Особый интерес врага вызвали координаты реактивной артиллерии ВСУ и маршруты движения автоцистерн с доставляемым на передовую топливом.

Для сбора данных женщина использовала свой автомобиль, скрыто фиксировала места расположения военных объектов и передавала эту информацию "связному".

Благодаря оперативным действиям контрразведки СБУ удалось заранее разоблачить деятельность предательницы, установить ее местонахождение и задержать ее.

Следователи сообщили женщине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Черновицкой области СБУ задержала агента ФСБ и его сообщника, которые шпионили за поездами с военной техникой ВСУ и пытались противодействовать мобилизации на западе Украины. Один из задержанных – бывший коммунист, ранее пытавшийся создать альтернативные "органы местного самоуправления".

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали агентку РФ, пытавшуюся разведать позиции украинских военнослужащих. Чтобы войти в доверие, предательница поддерживала "душевные разговоры" и предлагала клининговые услуги.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Покровске задержали 23-летнего агента российских оккупантов. Местный житель собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары РФ на Покровском направлении, а также в Сумской области.

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