Шпионили за поездами с техникой: СБУ задержала на Буковине агента ФСБ и его приспешника. Фото

В Черновицкой области СБУ задержала агента ФСБ и его сообщника, которые шпионили за поездами с военной техникой ВСУ и пытались противодействовать мобилизации на западе Украины. Один из задержанных – бывший коммунист, ранее пытавшийся создать альтернативные "органы местного самоуправления".

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Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности. Оба злоумышленника в настоящее время находятся под стражей.

Оперативники СБУ установили, что 41-летний местный житель, ранее являвшийся членом запрещенной компартии Украины, привлек внимание ФСБ еще в 2015 году. После начала полномасштабного вторжения его окончательно завербовали и поручили создать агентурную сеть на Буковине. Вражеский приспешник распространял кремлевскую пропаганду, отрицал легитимность украинской власти и пытался создать альтернативные "органы местного самоуправления".

Кроме того, по указанию своих кураторов, он агитировал местных мужчин призывного возраста избегать военных комиссий и шпионил по маршрутам перемещения военных поездов ВСУ.

Для выполнения этих задач агент привлек 35-летнего местного безработного, обещая ему возможность отмазаться от призыва.

Служба безопасности поэтапно задокументировала преступную деятельность обоих фигурантов и задержала их. Во время обысков у злоумышленников были изъяты мобильные телефоны с поличным.

На основании собранных материалов следователи СБУ предъявили обвинение агенту ФСБ по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), а его сообщнику – по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается следствие, оба вражеских приспешника находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности задержала 72-летнего ученого-механика из Харькова, работавшего на военно-промышленный комплекс России. В частности, он помогал оккупантам совершенствовать дроны-камикадзе типа "Шахед".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Покровске задержали 23-летнего агента российских оккупантов. Местный житель собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары РФ на Покровском направлении, а также в Сумской области.

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