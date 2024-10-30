Работал над модернизацией двигателей: СБУ задержала ученого из Харькова, который помогал России усовершенствовать 'Шахеды'. Фото

Служба безопасности Украины задержала 72-летнего ученого-механика из Харькова, работавшего на военно-промышленный комплекс России. В частности, он помогал оккупантам совершенствовать дроны-камикадзе типа "Шахед".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, задержанный разрабатывал чертежи для модернизации двигателей и катапультных установок дронов по заказу российских военных.

Ученый дистанционно передавал свои технологические разработки знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, производящих агрегаты для беспилотников.

Указанное предприятие сотрудничает с российской компанией, производящей ударные дроны, известные как "Герань-2". Для коммуникации с российскими партнерами харьковчанин использовал электронную почту и мессенджеры, маскируя свою деятельность под научные работы в области беспилотных летательных аппаратов.

Оказалось, что ученый привлек к своим проектам еще и своего бывшего студента, бежавшего в Россию в начале полномасштабной войны. Там он работает в московском технологическом университете, занимаясь разработкой дронов для российской армии.

В ходе обысков у задержанного ученого были изъяты компьютерная техника, мобильный телефон и флеш-носители с доказательствами подрывной деятельности в пользу агрессора. Следователи СБУ объявили задержанному подозрение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, планируется заочное сообщение о подозрении его сообщнику, который скрывается в России.

Напомним, в Донецкой области задержали очередного агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны-агрессора РФ, который сливал врагу данные о базировании Сил обороны на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Покровске задержали 23-летнего агента российских оккупантов. Местный житель собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары РФ на Покровском направлении, а также в Сумской области.

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