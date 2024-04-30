СБУ задержала агента РФ, которая шпионила за понтонными переправами через реки Донетчины. Фото

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили в Славянске 25-летнюю агентку военной разведки Россия, которая собирала данные о передислокации подразделений ВСУ в передовую. Среди прочего, женщина шпионила за понтонными переправами через реки Донетчины.

За работу на врага ей грозит пожизненное заключение. О спецоперации рассказала пресс-служба СБУ, публикуя фото с задержания очередной предательницы Украины.

"Пыталась выявить понтонно-мостовые комплексы и локации, где их используют для переправки тяжелого вооружения через местные реки. Оккупантам это требовалось для планирования боевых наземных операций и подготовки воздушных ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ", – информирует ведомство о деятельности шпионки.

О таких планах агрессора контрразведчики СБУ узнали еще на начальном этапе разведывательной активности указанной агентки, поэтому позиции украинских войск своевременно обезопасили от поражения.

На финальной же стадии спецоперации спецназовцы задержали предательницу в ее доме в Славянске. Жительница города, которой 25 лет, оказалась идеологической сторонницей раш*зма. Российские военные завербовали ее еще во время оккупации расположенного неподалеку поселка Ямполь – через знакомых, проживавших в захваченном в то время населенном пункте.

Новоиспеченная шпионка долго находилась в "спящем" режиме, но весной 2024 года ее "активировали" для проведения разведывательно-подрывной деятельности в фроновом регионе. Да, женщина обходила местность и фотографировала/собирала данные обо всем, что ее просили кураторы из РФ. Также она "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых.

Во время задержания и обысков в ее доме нашли банковские карточки, на которые она получала оплату от оккупантов, и телефоны, где предательница постоянно меняла аккаунты для законспирированной коммуникации с врагом.

Последнее, правда, не сработало: спецназовцы установили личность ее непосредственного куратора с военной разведки РФ, который давал своей приспешнице задания и платил за их выполнение.

На основании всех собранных доказательств вражеской агентке из Славянска сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное пребывание в тюрьме. До решения суда фигурантка дела будет под стражей.

Добавим, что эту спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Винницкой, Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали двух харьковчан, корректировавших вражеские удары КАБами по позициям ВСУ в области. Двое жителей города под видом ремонтников ездили по региону, выискивая фортификационные сооружения, укрепрайоны и места базирования украинских воинов.

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