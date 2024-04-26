СБУ задержала вражеских корректировщиков, которые наводили КАБ на позиции ВСУ под Харьковом. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области задержали еще двух предателей. Двое харьковчан под видом ремонтников ездили по региону, выискивая фортификационные сооружения, укрепрайоны и места базирования украинских воинов.

Эта информация требовалась врагу для подготовки воздушных атак на Силы обороны Украины, в том числе с применением сверхтяжелых управляемых авиабомб. Подробности сообщили в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности предотвратила новые попытки РФ нанести огневое поражение по линиям обороны Харькова. В результате спецоперации в прифронтовом регионе нейтрализована агентурная группа российской разведки, которая готовила серию воздушных атак на позиции ВСУ. Среди основных целей агрессора были фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск. областной центр", – говорится в сообщении.

Координаты для будущих ударов для россиян собирали двое харьковчан, которые, притворяясь ремонтниками, поодиночке ездили по области, где скрыто фиксировали места базирования украинских войск и расположение оборонных линий. Собранные координаты и другую информацию они передавали "связному" из ГРУ – еще одному предателю, который в 2014 году выехал из Харькова во временно оккупированный Донецк и там присоединился к российскому спецназу.

Полученную информацию россияне планировали использовать для ударов по украинским воинам сверхтяжелыми управляемыми авиабомбами.

"Служба безопасности узнала о планах врага еще на начальном этапе разведывательной деятельности этих агентов. Это позволило задокументировать каждый шаг фигурантов и провести комплексные мероприятия по обеспечению позиций украинских войск. На финальной стадии спецоперации оба злоумышленника были задержаны в собственных жилищах. Во время обыска у них изъяли мобильные телефоны, с помощью которых они общались с оккупантами", – говорится в сообщении.

Обоим предателям сообщено о подозрениях: "старшему" группы – по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), его приспешнику – по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

Обоим грозит от 8 лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала "крота" ФСБ, корректировавшего ракетные удары по Харьковщине. Им оказался бывший срочник. Предать Украину его убедили родители. Предателя "взяли" вблизи линии фронта на Купянском направлении, когда он пытался выйти на позиции оккупантов.