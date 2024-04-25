Хотел сбежать на позиции оккупантов: СБУ задержала 'крота' ФСБ, корректировавшего ракетные удары по Харьковщине. Фото

Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с подразделениями Вооруженных сил задержала "крота" ФСБ РФ, корректировавшего ракетные и бомбовые удары по Харьковщине. Им оказался бывший срочник, который по совету родителей начал сотрудничество с врагом. Предателя "взяли" вблизи линии фронта на Купянском направлении, когда он пытался выйти на позиции оккупантов.

Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, по наводке фигуранта враг планировал ударить по гражданской инфраструктуре одного из прифронтовых городов Харьковщины.

Злоумышленника задержали вблизи линии боестолкновения, когда он пытался сбежать на позиции оккупантов.

Там его должны были встречать военные РФ со знаками различия в виде георгиевской ленты на рукаве. В дальнейшем они должны были провести информатора в филиал ФСБ на временно оккупированной Луганщине и тем самым завершить его "эвакуацию".

Как установило расследование, вражеским информатором оказался бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны, который накануне увольнения в запас пошел на сотрудничество с оккупантами.

К этому его побудили родители, проживающие в оккупации на востоке Украины и находящиеся в поле зрения ФСБ. Через них оккупанты "договорились" со срочником о передаче координат потенциальных целей и предложили ему план дальнейшего бегства после "демобилизации".

Злоумышленники использовали анонимные чаты в мессенджере. Фигурант осуществлял пересылку "нужных" геолокаций в виде меток на картах Google.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о ВСУ в условиях военного положения).

Агент ФСБ взят под стражу, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе задержали рецидивиста, который "шпионил" для ФСБ. Он наводил ракеты на здания СБУ и прокуратуры, чтобы отомстить за свою судимость.

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