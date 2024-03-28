СБУ задержала агента РФ, который собирался скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре. Фото

Киберспециалисты Службы безопасности Украины сорвали новую попытку России нанести ракетный удар по военной и критической инфраструктуре Днепра. Благодаря многоэтапной спецоперации "на горячем" в городе спецназовцы задержали вражеского агента, проводившего доразведку вблизи военного госпиталя.

Злоумышленником оказался 22-летний местный житель, которого в феврале этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что молодой человек пытался выяснить ориентировочное количество украинских защитников, находившихся на стационарном лечении в госпитале. Также он следил за медицинским транспортом, прибывающим на территорию медучреждения.

Полученные сведения вместе с координатами объекта фигурант хотел передать российской спецслужбе через анонимный чат в мессенджере. В дальнейшем оккупанты планировали использовать эти данные для ракетного удара по указанному госпиталю в Днепре.

Еще одной потенциальной целью врага была местная тепловая электростанция, обеспечивающая электричеством значительную часть областного центра. По указанию ФСБ предатель снимал на телефон периметр ТЭС и близлежащую территорию.

Такая информация была необходима оккупантам, чтобы узнать техническое состояние объекта для учета в подготовке новой серии воздушных атак на город.

Сотрудники СБУ пошагово задокументировали не только разведывательную активность вражеского агента, но и установили личность его российского куратора.

Одновременно на территории Днепра были проведены комплексные мероприятия по обеспечению личного состава Сил обороны и дополнительной защиты критической инфраструктуры.

Молодой человек во внимание агрессора попал как активный пользователь российских Телеграмм-каналов по поиску быстрого заработка. За сотрудничество с врагом предатель получал на денежное вознаграждение.

Во время обысков в помещении задержанного был изъят мобильный телефон с поличным, а также банковская карта с российскими деньгами.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей. За совершенное ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали агентурную группу ФСБ, которая готовила ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ. Кроме того, целью злоумышленников была столичная ТЭЦ.

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