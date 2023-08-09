СБУ задержала агентку РФ, собиравшую данные о ремонтных базах ВСУ: она сама предложила врагу помощь. Фото

В Житомирской области контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного человека, работавшего на ГРУ России. Предательница собирала данные о ремонтных базах Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Кремлевская агентка собирала разведданные о расположении военных баз, где производится ремонт тяжелого вооружения ВСУ, в частности техники иностранного производства.

Как установили следователи, предательницей оказалась женщина, которая переселилась из Донбасса и поселилась на Житомирщине весной этого года.

Когда женщина переехала, она по своей инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила помощь врагу. Для этого она начала активно пользоваться запретной соцсетью "Одноклассники" и преподавала там антиукраинские посты. После этого на коллаборантку вышел представитель российской военной разведки, предложивший ей работать в пользу оккупантов.

При удачном выполнении враждебных задач он пообещал женщине, что та сможет получить российский паспорт, а также ей помогут переехать в Россию.

Сначала российская агентка передавала собранную информацию вражеским спецслужбам из-за закрытых чатов в мессенджере. Однако впоследствии в общении со своим российским "куратором" они начали использовать зашифрованный канал электронной почты.

За несколько дней до того, как предательница планировала бежать в Россию через третьи страны, ее задержали сотрудники ВСУ.

Во время обысков по месту жительства женщины были обнаружены мобильные телефоны, по которым она общалась с представителями страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили женщине о подозрении согласно части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, который помогал оккупантам проводить массовые репрессии и пытал украинцев. Во время оккупации города присягнул "на верность России" и получил должность "младшего инспектора" в местной тюрьме под названием "изолятор №1", а теперь ему самому грозит до 15 лет лишения свободы.

Служба безопасности также задержала информатора ФСБ РФ, которая накануне поездки президента Владимира Зеленского в Николаевскую область собирала данные о запланированном визите. Ее интересовал перечень локаций, которые планировал посетить Зеленский.

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