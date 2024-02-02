СБУ задержала боевика, который во время битвы за Николаевщину 'сдавал' украинцев на блокпостах оккупантов. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика, сотрудничавшего с российскими войсками во время оккупации части Николаевщины. Фигурант на вражеских блокпостах помогал оккупантам "проверять" украинцев, когда они пытались выехать на подконтрольные Украине территории.

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Предатель добровольно согласился "дежурить" на российских блокпостах, расположенных на въездах и выездах из населенного пункта. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ.

Вражеским приспешником оказался житель Снигиревки. На блокпостах врага он с оружием в руках останавливал автомобили украинцев и изымал у них мобильные телефоны, паспорта и другие документы для дальнейшей "проверки".

После этого он выводил пассажиров из автомобилей и предлагал остаться на оккупированной территории и сотрудничать с Россией. Кроме того, оккупанты "конфисковывали" у них автомобили, деньги и другие личные вещи.

Однако во время освобождения Снигиревки захватчики оставили своего сообщника в городе и не забрали его с собой во время отступления на левобережье Херсона.

В течение длительного времени коллаборант уходил от правосудия на территории региона, пытаясь оставаться невидимым и регулярно меняя адреса проживания. Однако сотрудникам Службы безопасности все же удалось его выявить и задержать во время стабилизационных мер на деоккупированной территории области.

На основе полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору. Сейчас задержанный находится под стражей и ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила в Одесской области мошенника, который пытался выдать себя за действующего работника СБУ. Мужчина представлялся как контрразведчик и обещал за денежное вознаграждение трудоустройство в одном из региональных управлений украинской спецслужбы.

Как сообщал OBOZ.UA, российские информаторы, корректировавшие обстрелы оккупантов по электроподстанциям в Харькове и Славянске, были приговорены к 10 и 8 годам за решеткой. С их помощью оккупанты осуществляли ракетно-артиллерийские атаки на социальные и энергетические объекты в прифронтовых регионах.

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