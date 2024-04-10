СБУ задержала депутата ОПЗЖ, который был информатором ФСБ на Донетчине. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала депутата городского совета Дружковки Донецкой области от запрещенной партии ОПЗЖ, который оказался информатором ФСБ РФ. Его задачей было выявление локаций военных объектов и логистических маршрутов вооружения для Вооруженных сил Украины.

Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, депутат входил в агентурную сеть ФСБ, действовавшую на востоке Украины и разоблаченную еще в марте 2023 года.

Тогда же были задержаны четыре сообщника фигуранта.

В СБУ рассказали, что депутат возил одного из агентов на собственном авто для скрытой фиксации оборонных позиций ВСУ.

Наибольшее внимание информаторы обращали на геолокации укрепрайонов, блокпостов и мест возможного хранения боеприпасов.

Также агенты РФ пытались отследить движение военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение для ВСУ.

Кроме того, после ударов РФ злоумышленники собирали данные о последствиях.

По данным СБУ, оккупанты очень рассчитывали на разведданные своих информаторов, с помощью которых планировали выявить слабые места в обороне Дружковки.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание незаконным вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ), за что грозит до 15 лет тюрьмы.

Его взяли под стражу.

В СБУ напомнили, что организатор вышеуказанной группы уже получил реальный срок заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дружковке разоблачили агента РФ – гражданина страны-агрессора, который проходил срочную службу в Костроме. Он прибыл в Украину до начала вторжения и под видом мирного жителя собирал разведданные в районе Краматорска.

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