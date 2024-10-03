СБУ задержала дезертира, который по заказу РФ корректировал удары по Винницкой и Сумской областям. Фото

Служба безопасности Украины задержала дезертира, работавшего на российскую военную разведку и корректировавшая авиационные удары по Винницкой и Сумской областях. Злоумышленником оказался 23-летний контрактник одной из украинских воинских частей, в мае этого года самовольно покинувший место службы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Ища заработок через телеграмм-каналы, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб.

Кадровый сотрудник ГРУ предложил ему деньги в обмен на шпионскую деятельность. Дезертир согласился и начал собирать информацию для российской разведки.

Сначала он занимался отслеживанием местоположений систем противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины в Винницкой области. Впоследствии его направили в Сумскую область, где он собирал данные об украинских подразделениях, защищающих регион. Чтобы не вызвать подозрений, он арендовал квартиру вблизи границы с РФ и выдавал себя за "военного при исполнении". Таким образом, он пытался получить информацию от местных жителей о расположении украинских военных.

Предатель также фотографировал военные объекты и передавал координаты на электронных картах своему куратору в России. Эта информация использовалась для планирования атак на украинские позиции посредством авиабомб, дронов и ракетного вооружения.

Однако военная контрразведка СБУ вовремя разоблачила его деятельность и провела операцию, позволившую предотвратить возможные атаки. После документирования всех преступных действий дезертир был задержан.

Задержанному выдвинуто подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена (ч. 2 ст. 111) и дезертирство (ч. 4 ст. 408) в условиях военного положения. За эти преступления ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что сотрудники контрразведки Службы безопасности задержали агента российской ФСБ, покушавшегося на одного из чиновников Мелитопольского горсовета Запорожской области. Злоумышленник, притворившись коммунальщиком, подстерег жертву в подъезде и нанес ему несколько ударов молотком по голове.

Напомним, что в Черкасской области задержан российский агент, который шпионил за украинскими военнослужащими на территории региона. Предателя интересовали пункты постоянной дислокации и боевые позиции подразделений противовоздушной обороны.

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