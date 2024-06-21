СБУ задержала двух блогеров, 'засветивших' позиции ВСУ в соцсетях. Фото

В Украине задержали двух блогеров, распространявших в соцсетях локации боевых позиций и перемещение Сил обороны. Один из них – житель Запорожья, который администрировал Telegram-канал с аудиторией около 140 тыс. пользователей.

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Фигурантов разоблачили специалисты Службы безопасности. За распространение в условиях военного положения запрещенного контента им грозит до восьми лет заключения.

Установлено, что житель Запорожья для раскрутки своего "информационного" ресурса опубликовал видео, на котором было видно расположение огневой позиции ВСУ в Купянском районе Харьковщины.

Также он обнародовал в своем канале видеозапись, на которой заметны оборонительные линии наших защитников в районе Работино Запорожской области. На этом блогер не остановился и "залил" в сеть трансляцию перемещения бронированной техники и артиллерийских систем в одном из регионов Украины.

СБУ заблаговременно провела комплексные меры по обеспечению локаций наших воинов. А блогера задержали на горячем, когда он собирался выложить в Telegram новую "порцию" запрещенного контента.

По данным ведомства, второй фигурант – житель Винницкой области, который снял на камеру пролет боевого вертолета ВСУ и выложил это видео в Facebook с привязкой к геолокации.

Затем он пытался разогнать видеосъемку в местных Telegram-каналах для популяризации собственной страницы в соцсети. Его своевременно разоблачили и предотвратили распространение запретного контента.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим блогерам о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности). Продолжается расследование, злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.

"Подчеркиваем на запрете снимать и обнародовать видео и фото о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов. Публикация таких фото- и видеоматериалов в сети расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением в соответствии с законом", – напомнили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожье также задержали агента ФСБ, который готовил ракетные удары России по топливным базам на территории региона. Он фиксировал геолокацию логистических складов и передавал информацию оккупантам.

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