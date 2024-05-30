СБУ задержала двух коллаборанток в Херсонской области: одна из них пыталась 'спрятаться' под псевдонимом. Фото

Служба безопасности Украины задержала двух коллаборанток, работавших на РФ во время оккупации правобережной части Херсона. Среди задержанных – бывшая чиновница местного подразделения Фонда социального страхования.

Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ. Во время захвата областного центра она поддержала российских захватчиков и получила "должность" в местной оккупационной администрации РФ.

По протекции гауляйтера Владимира Сальдо она возглавила так называемый "отдел соцполитики". Работая в этом псевдоучреждении, коллаборантка подыскивала "единомышленников", из которых пыталась сформировать "штат" своего подразделения.

Она способствовала внедрению законодательства страны-агрессора и переводила все банковские расчеты на российские рубли.

Для конспирации коллаборантка использовала псевдоним, которым подписывала "распорядительные" документы. После деоккупации областного центра она осталась в городе и устроилась в местный Пенсионный фонд.

Сотрудники СБУ задокументировали ее преступную деятельность и попытки скрыться в государственном учреждении от правосудия.

Другой коллаборанткой оказалась жительница Корабельного района Херсона, которая во время оккупации города вступила в "избирком" рашистов.

Она агитировала местных жителей проголосовать за присоединение региона к России.

Для сбора голосов она обходила дворы и убеждала местных жителей поставить отметки в пользу РФ в незаконных бюллетенях.

После освобождения города коллаборантка пыталась скрываться, однако Служба безопасности установила ее местонахождение и задержала.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленницам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия провели сотрудники СБУ в Винницкой и Херсонской областях при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.

Напомним, что был разоблачен и задержан российский пособник, который поджег две электрические подстанции в апреле 2024 года в Болградском районе Одесской области, уничтожив оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Донецкой области задержан информатор страны-террориста России, которая передавала врагу данные об украинских военнослужащих. Также злоумышленница призвала убивать украинских пленников.

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