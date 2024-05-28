Призывала убивать пленных: СБУ задержала информаторку РФ, которая 'сливала' позиции ВСУ под Славянском. Фото

В Донецкой области задержали очередную информаторку страны-террориста России, которая передавала врагу данные об украинских военнослужащих. Также злоумышленница призывала убивать украинских пленных.

Задержанная пыталась заполучить информацию о ВСУ под Славянском. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Женщина шпионила за пунктами базирования Сил обороны в районе Славянска и ждала полной оккупации региона. Она обходила прифронтовую местность, где пыталась выявить локации укрепрайонов и огневых позиций артиллерии ВСУ.

По информации следствия, фигурантка дела выпытывала нужную ей информацию у своих знакомых под видом бытовых разговоров. Разведданные пересылала по через мессенджер своему знакомому – предателю из временно захваченной части Донецкой области, который в составе оккупационных группировок РФ воюет против Украины.

В свою очередь предатель передавал полученные сведения кадровым военным из состава военной разведки России. Оккупанты надеялись использовать полученную информацию для огневого поражения подразделений ВСУ с применением тяжелой артиллерии и управляемых авиабомб. Также в ходе расследования стало известно, что в общении с боевиком-предателем фигурантка советовала ему убивать украинских пленных вместо обмена.

После проведения дополнительных мер по обеспечению позиций украинских войск сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ее собственном доме. Ею оказалась 66-летняя идеологическая поклонница рашизма.

В ходе обыска у фигурантки изъят мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности. Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала бывшего охранника российского застенка, пытавшегося скрыться в рядах Вооруженных сил. Коллаборант сотрудничал с российскими оккупантами во время временного захвата Херсона.

Напомним, во Львовской области суд отправил на 15 лет за решетку 73-летнего мужчину, который помог российским оккупантам нанести ракетный удар по Яворовскому полигону. Тогда вследствие атаки погибли более 60 человек.