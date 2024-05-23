Корректировщику ракетного удара по Яворивскому полигону дали 15 лет тюрьмы: в результате той атаки погибли более 60 человек

Во Львовской области суд отправил на 15 лет за решетку 73-летнего мужчину, который помог российским оккупантам нанести ракетный удар по Яворивскому полигону. Тогда вследствие атаки погибли более 60 человек.

Правоохранители установили, что бывший работник КГБ СССР сотрудничал с агентами ФСБ РФ. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Прокуроры доказали, что 73-летний предатель начал сотрудничать с россиянами с самого начала полномасштабного вторжения. Корректировщик собирал сведения о расположении военных объектов, оружия и критической инфраструктуры во Львовской области.

Через мессенджер Теlegram осужденный переслал своим кураторам из ФСБ РФ карту-схему Яворивского военного полигона, на которой было изображено расположение военных городков Международного центра миротворчества и безопасности. Кроме того, предатель дополнительно указал, где находятся казармы и общежития.

Ракетный удар по полигону оккупанты нанесли 13 марта 2022 года. В общей сложности террористы выпустили более 30 ракет. Тогда погибли более 60 человек, более 160 были ранены.

Также стало известно, что осужденный передавал оккупантам другую информацию с целью подрывной деятельности против Украины. Правоохранители задержали наводчика в июне 2022 года. Во время судебного заседания корректировщик свою вину так и не признал, в совершенном не раскаялся.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Львовской областной прокуратуры суд признал 73-летнего гражданина Украины виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Напомним, ракетный удар войск РФ по Международному центру миротворчества и безопасности (бывший Яворивский полигон) во Львовской области привел ко многим жертвам среди военных и гражданских.

Ранее сообщалось, что в Украине к 15 годам за решеткой приговорен бывший "вагнеровец", который готовил диверсии на объектах энергетической инфраструктуры нашей страны. Белорус по заданию российской военной разведки приехал в Украину для корректировки ударов захватчиков, но был задержан СБУ.