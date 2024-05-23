Хотел скрыться в рядах ВСУ: СБУ задержала экс-охранника российской застенки из Херсона

Служба безопасности Украины задержала бывшего охранника российской пыточной, пытавшегося скрыться в рядах Вооруженных сил. Коллаборант сотрудничал с российскими оккупантами во время временного захвата Херсона.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В частности, злоумышленник "служил" в российской пыточной, обустроенной на базе захваченной Дарьевской исправительной колонии №10.

Там он работал охранником объекта, куда россияне привозили репрессированных местных жителей, включая проукраинских активистов. После освобождения правобережной Херсонщины коллаборант некоторое время скрывался, а затем мобилизовался в украинское войско, надеясь избежать правосудия.

Сотрудники СБУ задокументировали его преступную деятельность и попытки скрыться в одной из воинских частей на юге Украины. Вражеским приспешником оказался житель Николаевщины, идеологический сторонник рашизма. В начале полномасштабного вторжения он поддержал оккупантов и получил должность от захватчиков.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ собрала доказательную базу против очередного коллаборанта из Херсона – Максима Кацидана. Он добровольно согласился сотрудничать с врагом и возглавил местный орган власти на временно оккупированных территориях.

Также Служба разоблачила и задержала еще одну вражескую осведомительницу в Запорожье. Женщина по заданию от ФСБ отслеживала движение военных эшелонов ВСУ, направлявшихся на юг, особенно интересовало ее тяжелое вооружение.