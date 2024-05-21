СБУ сообщила о подозрении эксрегионала из Херсонской области, который стал 'старостой' при оккупантах. Фото

Сотрудники Службы безопасности собрали доказательную базу против очередного коллаборанта из Херсона – Максима Кацидана. Он добровольно согласился сотрудничать с врагом и возглавил местный орган власти на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили на Facebook-странице Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. В ходе досудебного расследования выяснилось, что после оккупации российскими войсками части Херсонщины, бывший член местной ячейки запрещенной "Партии Регионов" добровольно присоединился к органам власти оккупантов.

Эксрегионал Максим Кацидан, как один из руководителей коммунального предприятия по благоустройству, принял предложение врага и был назначен так называемым "главой Крестовского сельского поселения", созданным на территории временно оккупированного Чаплинского района Херсонской области.

Работая в псевдо органах местных властей, предатель оказывает содействие стране-агрессору в поддержке оккупационного режима, подавлении сопротивления и запугивании местных жителей. На своей должности он активно поддерживает незаконную власть, участвует в пропагандистских мероприятиях, призывая земляков поддерживать оккупантов.

В частности, он помогает россиянам в управлении захваченными объектами транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и культурно-просветительскими заведениями. Также коллаборант способствует внедрению русского языка в делопроизводстве и образовательных учреждениях общества.

Кроме того, он играл активную роль в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированных территориях.

На основе собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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