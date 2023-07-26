СБУ задержала информатора РФ, готовившего удары по железнодорожным мостам Николаева. Фото

Очередной информатор российских спецслужб был разоблачен в Николаевской области. Он занимался подготовкой серии воздушных ударов оккупантов по стратегически важным транспортным артериям региона.

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Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ, силовики которой задержали злоумышленника. Фигурант содействовал врагу в его намерениях подорвать ключевые пути для контрнаступления Сил обороны.

"Для выполнения задачи противника злоумышленник пытался обнаружить ключевые железнодорожные мосты, задействованные для перемещения подразделений Сил обороны на южный фронт. Чтобы получить разведданные, злоумышленник выходил на местность и скрыто фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой ВСУ", – указано в сообщении.

Злоумышленник находился на прямой связи со своими заказчиками. Через популярные мессенджеры он отправлял им информацию в виде медиафайлов с привязкой к местности и ориентировочным количеством единиц вооружений украинских защитников.

По данным следствия, сторонник рашизма был активным пользователем прокремлевских Telegram-каналов, где не раз оставлял собственные антиукраинские комментарии. Именно его неадекватная активность привлекла внимание киберполиции.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его под стражу, а в случае доказательства вины информатор ФСБ останется в тюрьме на 12 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Черновицкой области россиянка организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Она переправляла уклонистов в Румынию за 5000 до 7000 долларов.

А в Херсоне силовики СБУ разоблачили агентурную сеть ФСБ. В ходе многоэтапной спецоперации удалось задержать резидента российской спецслужбы, который занимался вербовкой других агентов.

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