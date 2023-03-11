СБУ задержала коллаборанта, добровольно работавшего на РФ во время оккупации Купянска

На освобожденных территориях Харьковской области продолжают выявлять предателей, который во время оккупации добровольно согласились на сотрудничество со страной-террористом Россией. Киберспециалисты СБУ разоблачили местного жителя, которого оккупанты назначили "и.о. ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации России.

Видео дня

Находясь на "должности", коллаборант организовал вещание центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для исполнения указания российских оккупантов местный житель использовал телекоммуникационное оборудование Купянской телебашни. Таким образом, агрессор распространял среди местных жителей дезинформацию о войне в Украине в виде сюжетов и передач кремлевских пропагандистов.

Также в Службе безопасности выяснили, что весь эфирный контент был направлен на отрицание вооруженной агрессии России и оправдание военных преступлений российских захватчиков.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала вражеского информатора в Одессе. Местный житель в соцсетях публиковал данные о расположении Сил обороны и объектов критической инфраструктуры, а также призывал к уничтожению украинского народа.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала еще одного коллаборанта на освобожденной территории Харьковщины. Им оказался депутат районного совета Купянска, который распорядился переоборудовать больницы под военные госпитали оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ передала в суд уже более 300 дел против коллаборантов. При этом уже 44 соответствующих приговора суда вступил в силу. Всего же ведомство открыло почти 1000 уголовных производств против коллаборантов в пяти областях Украины.